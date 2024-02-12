В Соликамске простятся с двумя убитыми на СВО военнослужащими

Николай Демин родился 27 февраля 1989 года. Окончил Городищенскую школу и ПТУ №73, а затем работал на городских предприятиях. Церемония прощания с ним состоится в 13:00 в Храме иконы Божьей Матери «Знамение» села Городище, сообщают в пресс-службе администрации Соликамского городского округа.