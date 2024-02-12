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Евгений Мицевич на коллаже справа.

В Соликамске простятся с двумя убитыми на СВО военнослужащими

12 февраля 2024, 03:07
Фото: пресс-служба администрации Соликамского городского округа
Евгений Мицевич на коллаже справа.

В Соликамском округе в понедельник 12 февраля простятся с двумя погибшими на СВО

До решения пойти на СВО мужчины работали на городских предприятиях.

В Соликамске сегодня, 12 февраля, простятся с двумя погибшими на СВО военнослужащими — Николаем Деминым и Евгением Мицевичем.

Николай Демин родился 27 февраля 1989 года. Окончил Городищенскую школу и ПТУ №73, а затем работал на городских предприятиях. Церемония прощания с ним состоится в 13:00 в Храме иконы Божьей Матери «Знамение» села Городище, сообщают в пресс-службе администрации Соликамского городского округа.

Евгений Мицевич родился 6 ноября 1990 года, окончил школу №18 и Соликамский технологический колледж. После завершения учебы также работал на предприятиях города. Прощание с ним состоится в 10:00 в ДК завода «Урал».

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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