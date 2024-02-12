В Соликамске простятся с двумя убитыми на СВО военнослужащими

Posted Сегодня, 03:07
Published Сегодня, 03:07
Modified Сегодня, 03:09
Updated Сегодня, 03:09
В Соликамске сегодня, 12 февраля, простятся с двумя погибшими на СВО военнослужащими — Николаем Деминым и Евгением Мицевичем.
Николай Демин родился 27 февраля 1989 года. Окончил Городищенскую школу и ПТУ №73, а затем работал на городских предприятиях. Церемония прощания с ним состоится в 13:00 в Храме иконы Божьей Матери «Знамение» села Городище, сообщают в пресс-службе администрации Соликамского городского округа.
Евгений Мицевич родился 6 ноября 1990 года, окончил школу №18 и Соликамский технологический колледж. После завершения учебы также работал на предприятиях города. Прощание с ним состоится в 10:00 в ДК завода «Урал».