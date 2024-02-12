properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 15:56

Published Вчера, 15:56

Modified Вчера, 15:58

Updated Вчера, 15:58

В суд передано дело поджигателя кафе из Пермского округа

В суд передано дело поджигателя кафе из Пермского округа

12 февраля 2024, 15:56
Фото: 1MI
Довести свой замысел до конца мужчине помешала погода.

В суд передано дело поджигателя кафе из Пермского округа. Ранее судимый мужчина поджег заведение общепита из неприязни к собственнику, сообщают в прокуратуре.

Сделал попытку поджога 36-летний ранее судимый мужчина в ноябре прошлого года. Значительного ущерба имуществу удалось избежать благодаря погодным условиям, которые предотвратили возгорание объекта, тем не менее огнем строение было повреждено.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога). Рассматривать его будет Пермский районный суд.

Читайте также:
За год приставы взыскали с неплательщиков алиментов более 1,4 миллиарда рублейУдарил в туловище и лицо. Житель Краснокамска напал на инспектора ДПС при исполненииСуд отказал пермскому бизнесмену, отрезавшему голову девушке, в УДО
#Общество#Суд#Криминал#Погода#Пожар#Прокуратура#Уголовное дело
Подпишитесь
Пермь сковали 10-балльные пробки из-за снегопада
Сегодня, 04:05
Стали известны подробности о недовольном пермяке, который разбил стекло в Шереметьево
Сегодня, 02:54
Новый зал для временных выставок откроется в музее современного искусства PERMM
Сегодня, 04:38
На СВО был убит молодой мобилизованный из Пермского края
Сегодня, 03:27
Чиновников администрации Чусового подозревают в мошенничестве при капремонте домов
Вчера, 14:26
Глава СК поручил доложить о смертельной аварии с 11-летней девочкой в Пермском крае
Сегодня, 02:40