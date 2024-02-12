Posted Вчера, 15:56
Published Вчера, 15:56
Modified Вчера, 15:58
Updated Вчера, 15:58
В суд передано дело поджигателя кафе из Пермского округа. Ранее судимый мужчина поджег заведение общепита из неприязни к собственнику, сообщают в прокуратуре.
Сделал попытку поджога 36-летний ранее судимый мужчина в ноябре прошлого года. Значительного ущерба имуществу удалось избежать благодаря погодным условиям, которые предотвратили возгорание объекта, тем не менее огнем строение было повреждено.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога). Рассматривать его будет Пермский районный суд.