Валерий Сухих принял участие в заседании Ассоциации законодателей ПФО

«В Пермском крае ведется регулярная работа по совершенствованию системы поддержки участников СВО. В первую очередь, с учётом потребностей военнослужащих, а также обратной связи от их семей. Для нас принципиально важно закрепить меры поддержки на законодательном уровне и обеспечить их качественную реализацию. Создать достойные условия жизни наших защитников и поддержать их семьи — приоритетная задача региональных властей», — отметил председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих.