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Валерий Сухих принял участие в заседании Ассоциации законодателей ПФО

Валерий Сухих принял участие в заседании Ассоциации законодателей ПФО

12 февраля 2024, 06:24
Фото: пресс-служба Законодательного собрания Пермского края
Ключевой темой обсуждения стал вопрос о системе поддержки участников специальной военной операции

В Саратове прошло заседание Ассоциации законодательных органов субъектов РФ ПФО. Среди ключевых тем заседания, в котором приняли участие полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и руководители законодательных органов ПФО, среди которых — председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих, стали система поддержки участников специальной военной операции, региональные и муниципальные практики реабилитации военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Пермского края.

Как сообщил участникам заседания Валерий Сухих, в Прикамье для участников специальной военной операции и членов их семей предусмотрены единовременные выплаты, бесплатное предоставление земельных участков, а также льгота по оплате транспортного налога.

Также в Прикамье участники СВО смогут получать бесплатную юридическую помощь. Соответствующие изменения в региональный закон рассмотрят депутаты Законодательного Собрания Пермского края на ближайшем заседании.

«В Пермском крае ведется регулярная работа по совершенствованию системы поддержки участников СВО. В первую очередь, с учётом потребностей военнослужащих, а также обратной связи от их семей. Для нас принципиально важно закрепить меры поддержки на законодательном уровне и обеспечить их качественную реализацию. Создать достойные условия жизни наших защитников и поддержать их семьи — приоритетная задача региональных властей», — отметил председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих.

Игорь Комаров отметил, что все регионы Приволжья активно включены в работу по данному направлению. «В целом на реализацию мер поддержки наших защитников уже направлено около 18 млрд рублей. Регионам важно перенимать положительный опыт друг друга, в том числе в части реабилитация участников СВО, психологической помощи их родным», — подчеркнул полпред президента.

Также на заседании обсудили новые подходы к реабилитации участников спецоперации. Речь шла не только о медицинском сопровождении, которое подразумевает процесс полного или частичного восстановления физического здоровья, но и о психологической поддержке, содействии в их трудоустройстве и профессиональном обучении.

В итоговый документ заседания Ассоциации вошли рекомендации регионам и предложения для федеральных органов власти. Среди них — предложения по совершенствованию законодательства по реализации мер поддержки участников СВО и членов их семей в части предоставления земельных участков, обеспечения жильем, назначения страховых пенсий и др.

#Новости компаний#Военная операция на Украине#Сво
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