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Published Сегодня, 04:18

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Updated Сегодня, 04:20

В Пермском крае пропал 21-летний молодой человек

Волонтеры ищут высокого молодого человека, пропавшего в Пермском крае

12 февраля 2024, 04:18
Фото: vk.com/region59pk

В Пермском крае пропал 21-летний молодой человек

Парень может находиться в Суксуне или других населенных пунктах.

Волонтеры ищут пропавшего 21-летнего молодого человека. Предположительно, Павел Каменев находился в Суксуне. Известно, что он выходил на связь еще 4 февраля текущего года.

По данным поискового отряда «Регион 59 — поиск пропавших людей», рост Павла 180 см, он имеет плотное телосложение, голубые глаза и русые волосы. Был одет в куртку коричневого цвета с мехом на капюшоне и спортивные штаны темного цвета.

Если вам известно местонахождение молодого человека, позвоните в полицию по номерам 02 или 102, либо сообщите инфоргу Юлии по телефону 8-991-809-77-99.

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#Общество#Пермь#Пропал человек#Поиск людей
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