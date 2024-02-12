Волонтеры ищут высокого молодого человека, пропавшего в Пермском крае

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Волонтеры ищут пропавшего 21-летнего молодого человека. Предположительно, Павел Каменев находился в Суксуне. Известно, что он выходил на связь еще 4 февраля текущего года.
По данным поискового отряда «Регион 59 — поиск пропавших людей», рост Павла 180 см, он имеет плотное телосложение, голубые глаза и русые волосы. Был одет в куртку коричневого цвета с мехом на капюшоне и спортивные штаны темного цвета.
Если вам известно местонахождение молодого человека, позвоните в полицию по номерам 02 или 102, либо сообщите инфоргу Юлии по телефону 8-991-809-77-99.