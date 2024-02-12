Волонтеры ищут высокого молодого человека, пропавшего в Пермском крае

По данным поискового отряда «Регион 59 — поиск пропавших людей», рост Павла 180 см, он имеет плотное телосложение, голубые глаза и русые волосы. Был одет в куртку коричневого цвета с мехом на капюшоне и спортивные штаны темного цвета.