За год приставы взыскали с неплательщиков алиментов более 1,4 миллиарда рублей

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
В 2023 году судебные приставы Пермского края взыскали с неплательщиков алиментов более 1 млрд 400 млн рублей. Это на 40% больше показателя 2022 года, сообщает пресс-служба ГУФССП по Пермскому краю.
Кроме того, ради возможностей беспрепятственно пересекать границу и управлять транспортным средством пермяки выплатили свыше 130 млн рублей.
За год судебными приставами Пермского края возбуждено 2 320 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». По результатам их рассмотрения судами 1 096 должников привлечены к обязательным работам, 45 неплательщиков — к административным штрафам, еще 352 алиментщика получили наказание в виде административного ареста.
Также дознавателями службы по фактам уклонения от уплаты алиментов возбуждено 1 520 уголовных дел по ч. 1 ст. 157 УК РФ. По результатам их рассмотрения судами Пермского края вынесено 1 143 обвинительных приговора, 49 алиментщиков получили наказание в виде реального лишения свободы.
Растет количество женщин — злостных алиментщиц. По сравнению с 2022 годом их стало больше на 14%. Так, из общего количества уголовных дел больше трети — 533 — было возбуждено в отношении женщин-алиментщиц, из них 275 пермячек имеют двух и более детей. Приговорами судов 404 горе-мамаши осуждены, 23 из них отбывали наказание в виде реального лишения свободы.
Значительную сумму задолженности — около 13 млн рублей выплатили должники своим детям в ходе расследования возбужденных в их отношении уголовных дел. Годом ранее данная сумма не превышала 4 млн. Таким образом в 2023 году 21 неплательщик избежал судимости.
На сегодняшний день на исполнении у судебных приставов Прикамья находится более 17 тысяч исполнительных документов о взыскании алиментных платежей. На протяжении трех лет это стабильное количество пермяков, не желающих добровольно исполнять свои родительские обязанности, отмечают в ведомстве.