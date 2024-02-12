За год приставы взыскали с неплательщиков алиментов более 1,4 миллиарда рублей

Растет количество женщин — злостных алиментщиц. По сравнению с 2022 годом их стало больше на 14%. Так, из общего количества уголовных дел больше трети — 533 — было возбуждено в отношении женщин-алиментщиц, из них 275 пермячек имеют двух и более детей. Приговорами судов 404 горе-мамаши осуждены, 23 из них отбывали наказание в виде реального лишения свободы.