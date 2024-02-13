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Власти Перми подали иски к парку Горького для сноса ресторанов

Администрация Перми требует снести рестораны в парке имени Горького

13 февраля 2024, 05:41
Фото: properm.ru

Власти Перми подали иски к парку Горького для сноса ресторанов

ДЗО считает, что парк не имеет права собственности на театральную эстраду и контрольную будку.

Власти Перми планируют ликвидировать рестораны в парке Горького. В Арбитражный суд были направлены два иска к ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького» бизнесмена Рашида Габдуллина. Информация об этом появилась в картотеке суда.

Иск от Департамента земельных отношений (ДЗО) требует признать, что парк не имеет права собственности на театральную эстраду и контрольную будку. В рамках второго иска от администрации Свердловского района требуется признать самовольными постройками и снести кафе «Халва», ресторан Casa Mia и ещё четыре здания.

Иски были поданы после того, как на указанной территории был обнаружен факт размещения незаконных построек. По данным источника «Ъ-Прикамье», возможной целью судебных исков является намерение передать территорию парка новому арендатору, не связанным с Габдуллиным.

С 2023 года на ООО «ЦПР» существенно возросла стоимость аренды, составившая 12-14 млн рублей за год. Отмечается, что в предыдущие года арендная плата составляла 3-4 млн рублей. Организация обратилась в суд, чтобы оспорить завышенную стоимость, однако власти Перми попросили отказаться от иска. Компания пошла навстречу.

Парк имени Горького находится на территории бывшего загородного сада, который был основан в 1804 году. Ротонда и часть ограды парка являются памятниками архитектуры федерального значения, а сам объект — особо охраняемой территорией. Срок аренды ООО «ЦПР» заканчивается в 2029 году, занимает территорию парка организация с 2001 года. Известно, что 24% долей в обществе принадлежит ДЗО Перми, остальная часть — Рашиду Габдуллину.

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