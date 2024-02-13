Администрация Перми требует снести рестораны в парке имени Горького

Парк имени Горького находится на территории бывшего загородного сада, который был основан в 1804 году. Ротонда и часть ограды парка являются памятниками архитектуры федерального значения, а сам объект — особо охраняемой территорией. Срок аренды ООО «ЦПР» заканчивается в 2029 году, занимает территорию парка организация с 2001 года. Известно, что 24% долей в обществе принадлежит ДЗО Перми, остальная часть — Рашиду Габдуллину.