Агрохолдинг «Пихта» продал Нытвенскому маслозаводу молоко с недостоверной справкой

Предприятие «Пихтовское» расположено в Частинском районе Пермского края, там же, где и «Антар». Ранее его стадо насчитывало более 3,4 тыс. голов крупного рогатого скота, компания являлась самой крупной фермой «Ашатли» и одним из крупнейших хозяйств Пермского края. В 2022 году «Пихтовское» и еще девять входящих в холдинг компаний вошли в процедуру банкротства из-за долгов «Ашатли» перед Сбербанком на 273,4 млн рублей.