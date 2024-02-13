Агрохолдинг «Пихта» продал Нытвенскому маслозаводу молоко с недостоверной справкой

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Частинское ООО «Пихта» продало маслозаводу «Нытвенский» 44 тонны молока с недостоверным ветеринарным свидетельством, следует из официального сообщения Россельхознадзора. Нарушение было обнаружено при мониторинге системы «Меркурий».
Специалисты ведомства выявили, что 1 февраля 2024 государственный ветеринарный врач оформила справку о ветеринарно-санитарном благополучии молочной фермы с информацией об объемах надоя сырого коровьего молока и о здоровье дойных животных. В справку были внесены данные лабораторных исследований обособленного подразделения ГБУВК «Чайковская СББЖ» в Большой Соснове. Эта государственная ветклиника, отмечают в Россельхознадзоре, не является лабораторией, а значит в ветсправку к партии молока были внесены недостоверные сведения о лабораторных исследованиях.
44 тонны сырого коровьего молока были направлены в ООО «Маслозавод Нытвенский», следует из сопроводительных ветеринарных документов. Этот факт, считают в Россельхознадзоре, говорит о нарушении требований Закона РФ «О ветеринарии», Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, Ветеринарных правил назначения и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов, предназначенных для переработки, технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».
7 февраля 2024 года производителю вынесено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований. Информация о выявленных нарушениях Управлением Россельхознадзора направлена в Государственную ветеринарную инспекцию Пермского края для принятия мер в отношении ветеринарного врача.
Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Пихта» было создано в ноябре 2023 года совладельцем торговых центров «Айсберг» и агрохолдинга «Антар» Александром Кириленко. Как в конце прошлого года сообщал «КоммерсантЬ-Прикамье», перед тем он планировал купить на торгах в рамках банкротства агропредприятия «Ашатли» хозяйство с похожим названием — ООО «Пихтовское».
Предприятие «Пихтовское» расположено в Частинском районе Пермского края, там же, где и «Антар». Ранее его стадо насчитывало более 3,4 тыс. голов крупного рогатого скота, компания являлась самой крупной фермой «Ашатли» и одним из крупнейших хозяйств Пермского края. В 2022 году «Пихтовское» и еще девять входящих в холдинг компаний вошли в процедуру банкротства из-за долгов «Ашатли» перед Сбербанком на 273,4 млн рублей.
Как писали ранее СМИ, весной прошлого года состояние стада в «Пихтовском» сильно ухудшилось из-за финансового состояния. Поголовье сильно сократилось из-за распространения среди животных различных болезней, на лечение которых у группы «Ашатли» не было средств.