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Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Биологический риск: новый вирус Alaskapox может появиться в России

13 февраля 2024, 11:02
Биолог Анча Баранова, преподаватель школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, предупреждает о возможности появления нового вируса из Аляски в России.

Речь идет о вирусе Alaskapox (AKPV), который пока не распространяется массово, как коронавирус. Он может поразить группу людей только в том случае, если их укусит зараженное животное. Но неизвестно, какие конкретно животные могут быть носителями этого вируса.

Возможно, он уже существует в России или всегда был здесь. Чтобы выяснить это, нужно провести исследования и анализ образцов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Случаи заболевания AKPV были зафиксированы в 2020 году в районе Фейрбанкса на Аляске. Еще один человек заразился вирусом после укуса кошки и умер в Анкоридже. Предполагается, что кошка заразилась от грызунов или через попадание мышиных фекалий в пищу.

Однако все это пока лишь предположения. Также не могут быть однозначно связаны смерть и заболевание оспой, так как жертва страдала от рака и могла иметь осложнения.

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