Биологический риск: новый вирус Alaskapox может появиться в России

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Речь идет о вирусе Alaskapox (AKPV), который пока не распространяется массово, как коронавирус. Он может поразить группу людей только в том случае, если их укусит зараженное животное. Но неизвестно, какие конкретно животные могут быть носителями этого вируса.
Возможно, он уже существует в России или всегда был здесь. Чтобы выяснить это, нужно провести исследования и анализ образцов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Случаи заболевания AKPV были зафиксированы в 2020 году в районе Фейрбанкса на Аляске. Еще один человек заразился вирусом после укуса кошки и умер в Анкоридже. Предполагается, что кошка заразилась от грызунов или через попадание мышиных фекалий в пищу.
Однако все это пока лишь предположения. Также не могут быть однозначно связаны смерть и заболевание оспой, так как жертва страдала от рака и могла иметь осложнения.