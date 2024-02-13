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Эксперт: Замена душа на ванну поможет избежать сухости кожи зимой

13 февраля 2024, 06:58
В холодное время года, врач-косметолог Надежда Юдина предложила заменить обычный душ на ванну, чтобы избежать проблем с сухостью кожи, пишет Pravda.Ru.

Во время работы отопления сухой воздух высушивает все поверхности, включая нашу кожу, отметила специалистка. Чтобы сохранить уровень увлажненности кожи, эксперт рекомендовала установить увлажнитель воздуха или поставить открытые емкости с водой по комнатам, следить за потреблением жидкости, использовать термальную воду, наносить более густые кремы перед выходом на улицу и предпочитать ванну душу.

По словам специалиста, наличие влажной атмосферы в течение продолжительного времени, а затем нанесение крема, помогут увлажнить и удержать влагу в коже.

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