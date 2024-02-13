Эксперт: Замена душа на ванну поможет избежать сухости кожи зимой

Во время работы отопления сухой воздух высушивает все поверхности, включая нашу кожу, отметила специалистка. Чтобы сохранить уровень увлажненности кожи, эксперт рекомендовала установить увлажнитель воздуха или поставить открытые емкости с водой по комнатам, следить за потреблением жидкости, использовать термальную воду, наносить более густые кремы перед выходом на улицу и предпочитать ванну душу.