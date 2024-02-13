Эксперт: Замена душа на ванну поможет избежать сухости кожи зимой

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
Во время работы отопления сухой воздух высушивает все поверхности, включая нашу кожу, отметила специалистка. Чтобы сохранить уровень увлажненности кожи, эксперт рекомендовала установить увлажнитель воздуха или поставить открытые емкости с водой по комнатам, следить за потреблением жидкости, использовать термальную воду, наносить более густые кремы перед выходом на улицу и предпочитать ванну душу.
По словам специалиста, наличие влажной атмосферы в течение продолжительного времени, а затем нанесение крема, помогут увлажнить и удержать влагу в коже.