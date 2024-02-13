ЕР: В РФ стартовал всероссийский зимний марафон «Сила России»

Уверен, что зимний марафон соберет еще большее число людей, ведь именно зимние виды спорта особенно развиты на Урале. В самом разгаре сезон лыж, здесь у пермяков есть на кого равняться: наши земляки не раз становились чемпионами в лыжных гонках, биатлоне, фристайле. Именно этому виду спорта посвящены первые тематические выходные марафона. Есть отличные спортивные лыжные и горнолыжные базы с трассами разного уровня. Ну, а финишируем спортивной Масленицей.