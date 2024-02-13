ЕР: В РФ стартовал всероссийский зимний марафон «Сила России»

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Published Сегодня, 16:44
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На церемонии открытия марафона «Сила России» в Ханты-Мансийске Турчак отметил, что после проведения прошлогоднего летнего этапа события, вошедшего в перечень самых молодых проектов ЕР, стало ясно, что марафон стал объединяющей площадкой для множества российских профессионалов и любителей спорта. В связи с этим было принято решение о проведении зимнего этапа события. «Уверен, марафон „Сила России“ будет проходить ежегодно», — заключил политик.
Согласно заявлению секретаря генсовета ЕР, сфере спорта в России уделяют большое внимание. Отметив, что глава государства Владимир Путин поддерживает развитие не только спорта высших достижений, но и массового спорта, Турчак рассказал, что в рамках федеральных программ по всей России открываются новые дворцы спорта и спортивные секции. В регионах «Единая Россия» запустила партийный проект «Zа самбо», на базе штабов общественной поддержки открываются «Шахматные клубы Сергея Карякина». Также активисты партии реализуют программу развития спорта и открытия спортивных объектов при правительственной поддержке, информирует mkset.ru.
По словам Александра Карелина, председателя оргкомитета «Силы России», в ходе зимнего этапа марафона пройдут неделя лыжного спорта, неделя спорта на коньках; кроме того, будут открыты инклюзивные, семейные и другие спортплощадки.
«Летом больше 200 тысяч участников „Силы России“ получили возможность пообщаться с маститыми спортсменами, тренерами, найти для себя предпочтительные виды спорта. Уверен, с зимним стартом будет так же», — резюмировал специалист.
Согласно данным, опубликованным на портале партии ER.RU, «Единая Россия» станет организатором лыжных выходных, которые пройдут 23, 24 и 25 февраля. Ключевым мероприятием в эти дни станет фестиваль лыжного спорта «Гонка Легкова» в Подмосковье с участием олимпийских чемпионов. С 26 февраля стартует неделя спорта на коньках, а с 4 марта — неделя женского здоровья. С 11 марта в рамках марафона состоятся мероприятия семейной спортивной Масленицы.
Другие субъекты Федерации тоже не останутся без внимания. В Ленобласти представители партии организовали открытую тренировку по следж-хоккею для участников спецоперации с инвалидностью, а в Донецкой народной республике прошла тренировка по самбо для детей разного возраста. В ЛНР проводится массовое мероприятие «Зарядка с чемпионом».
«Пермский край хорошо известен своими спортивными достижениями. Летний марафон „Сила России“ стал еще одним весомым подтверждением этому факту: почти две тысячи участников из различных городов и поселков региона.
Уверен, что зимний марафон соберет еще большее число людей, ведь именно зимние виды спорта особенно развиты на Урале. В самом разгаре сезон лыж, здесь у пермяков есть на кого равняться: наши земляки не раз становились чемпионами в лыжных гонках, биатлоне, фристайле. Именно этому виду спорта посвящены первые тематические выходные марафона. Есть отличные спортивные лыжные и горнолыжные базы с трассами разного уровня. Ну, а финишируем спортивной Масленицей.
В Прикамье уже не первый год празднуют Масленицу по-спортивному на горнолыжных склонах в Губахе и Чусовом. Для многих закрытие зимнего сезона традиционно проходит именно на этот праздник, поэтому заранее хочу всех пригласить на мероприятия марафона «Сила России». Программу опубликуем в ближайшее время», — прокомментировал Ирек Хазиев, депутат Законодательного собрания, председатель регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Пермского края.