ГИБДД предупреждает пермских водителей об обильном снеге на федеральной трассе

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Сложные дорожные условия наблюдаются на всей территории Пермского края. Об этом сообщают в ГИБДД Прикамья.
В частности, Госавтоинспекция Пермского края предупреждает автомобилистов, что на автодороге Пермь-Екатеринбург выпал обильный снег.
Автомобилистов призывают учитывать дорожную ситуацию, выбирать безопасную скорость, исключить опасные маневрирования и резкие торможения. По возможности отказаться от поездок на автомобиле или заранее планировать свой маршрут с учетом дорожной обстановки.
Сотрудники Госавтоинспекции работают в усиленном режиме.