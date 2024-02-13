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Published Сегодня, 05:28

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Updated Сегодня, 05:30

ГИБДД предупреждает пермских водителей об обильном снеге на федеральной трассе

ГИБДД предупреждает пермских водителей об обильном снеге на федеральной трассе

13 февраля 2024, 05:28
Фото: ВКонтакте/ГИБДД Пермь
Сотрудники Госавтоинспекции перешли на работу в усиленном режиме

Сложные дорожные условия наблюдаются на всей территории Пермского края. Об этом сообщают в ГИБДД Прикамья.

В частности, Госавтоинспекция Пермского края предупреждает автомобилистов, что на автодороге Пермь-Екатеринбург выпал обильный снег.

Автомобилистов призывают учитывать дорожную ситуацию, выбирать безопасную скорость, исключить опасные маневрирования и резкие торможения. По возможности отказаться от поездок на автомобиле или заранее планировать свой маршрут с учетом дорожной обстановки.

Сотрудники Госавтоинспекции работают в усиленном режиме.

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#Погода#Гибдд#Транспорт#Сложные дорожные условия
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