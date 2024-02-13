Глава СК поручил доложить о смертельной аварии с 11-летней девочкой в Пермском крае

Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о расследование уголовного дела, возбужденного из-за ДТП в Пермском крае. Речь идет об аварии 10 февраля в Добрянском округе. Пьяный водитель выехал на полосу встречного движения, где врезался в другой автомобиль — в нем был водитель, два пассажира и 11-летняя девочка. Ребенок скончался на месте ДТП. Еще троих пострадавших госпитализировали.