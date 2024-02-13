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Глава СК поручил доложить о смертельной аварии с 11-летней девочкой в Пермском крае

Глава СК поручил доложить о смертельной аварии с 11-летней девочкой в Пермском крае

13 февраля 2024, 02:40
Фото: t.me/chpdtpperm
ДТП случилось в выходные.
Сюжет
Дтп

Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о расследование уголовного дела, возбужденного из-за ДТП в Пермском крае. Речь идет об аварии 10 февраля в Добрянском округе. Пьяный водитель выехал на полосу встречного движения, где врезался в другой автомобиль — в нем был водитель, два пассажира и 11-летняя девочка. Ребенок скончался на месте ДТП. Еще троих пострадавших госпитализировали.

Председатель СК Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе расследования уголовного дела. Ранее следователи сообщали, что виновника ДТП хотят отправить под стражу на время расследования уголовного дела.

Девочка скончалась в машине скорой помощи. В Пермском крае произошло смертельное ДТП
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#Происшествия#Дтп#Пермь#Бастрыкин#Ск#Александр Бастрыкин
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