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Posted Вчера, 12:50

Published Вчера, 12:50

Modified Сегодня, 05:24

Updated Сегодня, 05:24

Губернатор Прикамья обсудил поправки в бюджет с членами фракции «Единая Россия»

Губернатор Прикамья обсудил поправки в бюджет с членами фракции «Единая Россия»

13 февраля 2024, 12:50
Фото: пресс-служба краевого правительства
Поправки должны рассмотреть депутаты на ближайшем заседании ЗС.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин встретился с членами фракции партии «Единая Россия» в местном ЗС. На встрече обсудили поправки в бюджет региона на период с 2024 по 2026 годы. Предполагается, что дополнительные средства должны отправить на реализацию социально значимых проектов, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Глава региона поблагодарил участников встречи за совместную работу. Он отметил, что фракция участвует не только в подготовке и принятии законопроектов, но также контролирует их исполнение.

«Благодаря слаженной работе, вашему высокому уровню профессионализма и ответственности членов фракции регион получает качественную законодательную базу и реальные возможности для развития», — пояснил губернатор.

Сейчас Прикамье находится на втором месте в РФ по количеству исполненных договоров по догазификации домовладений в регионах, где программа реализуется при участии ПАО «Газпром». Кроме того, 13 место у Прикамья по объемам промышленного производства, 15 — по вводу жилья.

Дополнительные бюджетные деньги планируется направить, например, на сферу здравоохранения. Планируется отремонтировать инфекционное отделение больницы в Соликамске, отремонтировать больницы в Кудымкаре, Карагае и Чайковском. При этом речь идет не только о ремонте зданий больниц, но и о благоустройстве территорий медучреждений. 2 млрд рублей планируется направить на борьбу с онкозаболеваниями.

1,5 млрд рублей пойдут на возведение школ и детских садов. Также поправки предполагают выделение еще 511 млн рублей для дополнительного ремонта в 10 школах.

Поправки в бюджет должны рассмотреть в феврале депутаты ЗС Пермского края.

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