Губернатор Прикамья обсудил поправки в бюджет с членами фракции «Единая Россия»

Дополнительные бюджетные деньги планируется направить, например, на сферу здравоохранения. Планируется отремонтировать инфекционное отделение больницы в Соликамске, отремонтировать больницы в Кудымкаре, Карагае и Чайковском. При этом речь идет не только о ремонте зданий больниц, но и о благоустройстве территорий медучреждений. 2 млрд рублей планируется направить на борьбу с онкозаболеваниями.