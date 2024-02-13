Губернатор Прикамья обсудил поправки в бюджет с членами фракции «Единая Россия»

Posted Вчера, 12:50
Published Вчера, 12:50
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Глава Пермского края Дмитрий Махонин встретился с членами фракции партии «Единая Россия» в местном ЗС. На встрече обсудили поправки в бюджет региона на период с 2024 по 2026 годы. Предполагается, что дополнительные средства должны отправить на реализацию социально значимых проектов, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Глава региона поблагодарил участников встречи за совместную работу. Он отметил, что фракция участвует не только в подготовке и принятии законопроектов, но также контролирует их исполнение.
«Благодаря слаженной работе, вашему высокому уровню профессионализма и ответственности членов фракции регион получает качественную законодательную базу и реальные возможности для развития», — пояснил губернатор.
Сейчас Прикамье находится на втором месте в РФ по количеству исполненных договоров по догазификации домовладений в регионах, где программа реализуется при участии ПАО «Газпром». Кроме того, 13 место у Прикамья по объемам промышленного производства, 15 — по вводу жилья.
Дополнительные бюджетные деньги планируется направить, например, на сферу здравоохранения. Планируется отремонтировать инфекционное отделение больницы в Соликамске, отремонтировать больницы в Кудымкаре, Карагае и Чайковском. При этом речь идет не только о ремонте зданий больниц, но и о благоустройстве территорий медучреждений. 2 млрд рублей планируется направить на борьбу с онкозаболеваниями.
1,5 млрд рублей пойдут на возведение школ и детских садов. Также поправки предполагают выделение еще 511 млн рублей для дополнительного ремонта в 10 школах.
Поправки в бюджет должны рассмотреть в феврале депутаты ЗС Пермского края.