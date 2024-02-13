Губернатор Прикамья встретился с делегацией, которая посетит молодежный фестиваль

Глава Пермского края Дмитрий Махонин встретился с делегацией региона — участниками Всемирного фестиваля молодежи. Фестиваль состоится с 1 по 7 марта в Сочи, он организован по указу президента РФ Владимира Путина. В мероприятии примут участие люди из 180 стран и 89 регионов РФ. С 10 по 13 марта состоится региональная программа, в это время иностранная делегация из 40 человек приедет в Прикамье, сообщает пресс-служба краевого правительства.