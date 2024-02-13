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Губернатор Прикамья встретился с делегацией, которая посетит молодежный фестиваль

Губернатор Прикамья встретился с делегацией, которая посетит молодежный фестиваль

13 февраля 2024, 07:19
Фото: пресс-служба краевого правительства
В делегацию хотели попасть более 3,5 тыс. человек.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин встретился с делегацией региона — участниками Всемирного фестиваля молодежи. Фестиваль состоится с 1 по 7 марта в Сочи, он организован по указу президента РФ Владимира Путина. В мероприятии примут участие люди из 180 стран и 89 регионов РФ. С 10 по 13 марта состоится региональная программа, в это время иностранная делегация из 40 человек приедет в Прикамье, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Губернатор отметил, что делегация Пермского края будет состоять из 117 человек.

«У вас будет уникальная возможность обменяться лучшими практиками и создать совместные проекты с делегатами из зарубежных стран. Рассказывайте больше и про свой родной дом — Пермский край. Нам есть что показать и рассказать молодежи. Пусть после ваших слов у ребят появится желание приехать к нам в гости и еще ближе познакомиться с регионом», — обратился глава региона к делегации.

У ребят была возможно пообщаться с Дмитрием Махониным. 10-классник лицея «ВЕКТОРиЯ» из Лысьвы Артем Шардаков рассказал, что частью делегации он стал после отбора. Нужно было показать свое портфолио, пройти тест, собеседование, а также записать видеовизитку.

Саида Касумова, которая закончила ПГНИУ, рассказала губернатору о проекте «ЭТНОPERM». В рамках проекта, организованного педагогом по вокалу, пройдет масштабная фотосессия, в ней примут участие более 50 этносов Прикамья. При этом всего в регионе проживает около 140 этносов.

Попасть в делегацию Прикамья было не так легко, было подано 3,5 тыс. заявок. В итоге в состав попали 117 человек от 14 до 35 лет, еще 50 жителей региона поедут в качестве волонтеров.

В рамках фестиваля пройдут дискуссии, лекции, будет организована выставочная программа, спортивные соревнования. Основные мероприятия намечены на период с 1 по 7 марта. С 10 по 17 марта иностранные участники посетят города РФ.

#Новости компаний#Пермь
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