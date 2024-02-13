Изъято более 10 тонн рыбной продукции из подпольного цеха в Подмосковье

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Они выяснили, что злоумышленники приобретали незаконно красную икру и различные виды рыбы, включая тех, что находятся под запретом в Красной книге России. Продукция перерабатывалась в непригодных для этого условиях и продавалась в Москве, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Один из полицейских сделал покупку в одном из магазинов на северо-востоке Москвы. Продукт был отправлен на экспертизу, которая показала, что это был осетр, который, вероятнее всего, был добыт незаконным путем. Дополнительно, у продавцов не было документов, подтверждающих законность товара, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По данному случаю возбуждено уголовное дело. При обыске у правоохранителей было изъято более пяти тонн рыбы и столько же красной икры.