properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Изъято более 10 тонн рыбной продукции из подпольного цеха в Подмосковье

13 февраля 2024, 11:07
Правоохранительные органы прекратили деятельность тайного предприятия, занимающегося производством рыбной продукции в Подмосковье.

Они выяснили, что злоумышленники приобретали незаконно красную икру и различные виды рыбы, включая тех, что находятся под запретом в Красной книге России. Продукция перерабатывалась в непригодных для этого условиях и продавалась в Москве, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Один из полицейских сделал покупку в одном из магазинов на северо-востоке Москвы. Продукт был отправлен на экспертизу, которая показала, что это был осетр, который, вероятнее всего, был добыт незаконным путем. Дополнительно, у продавцов не было документов, подтверждающих законность товара, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данному случаю возбуждено уголовное дело. При обыске у правоохранителей было изъято более пяти тонн рыбы и столько же красной икры.

Подпишитесь
Пермский Роспотребнадзор рассказал о запрете продажи опасной минералки «Джемрук»
Сегодня, 13:48
Журналистку из Чайковского суд отправил в СИЗО. Ее задержали за шантаж политика
Сегодня, 07:55
Росприроднадзор накажет компанию за сжигание мусора на полигоне в Кунгурском районе
Сегодня, 11:21
Синоптики предупреждают пермяков о резком похолодании
Сегодня, 11:11
Агрохолдинг «Пихта» продал Нытвенскому маслозаводу молоко с недостоверной справкой
Сегодня, 07:31
Спасите селенит! Уникальный промысел нуждается в поддержке властей Прикамья
Сегодня, 06:38