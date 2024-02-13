Изъято более 10 тонн рыбной продукции из подпольного цеха в Подмосковье

Один из полицейских сделал покупку в одном из магазинов на северо-востоке Москвы. Продукт был отправлен на экспертизу, которая показала, что это был осетр, который, вероятнее всего, был добыт незаконным путем. Дополнительно, у продавцов не было документов, подтверждающих законность товара, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.