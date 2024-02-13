Краевое казначейство судилось с Пермским УФАС по вопросу нарушения Закона о закупках

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Краевой Арбитражный суд признал законными решение и предписание Пермского УФАС России, выданных ГКУ ПК «Имущественное казначейство Пермского края» за нарушение Закона о закупках. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
Казначейство летом прошлого года провело конкурс на оказание услуг по охране имущества в поселке Зюкайка Верещагинского округа. Начальная максимальная цена контракта составляла более 2,7 млн рублей.
В день окончания подачи заявок на конкурс в Пермское УФАС поступила жалоба от предпринимателя, который полагал, что заказчик нарушил Закон о закупках. Не были установлены дополнительные требования к участникам закупки. Согласно действующему законодательству, заказчик при проведении закупки на заключение контракта стоимостью выше 500 тыс. рублей обязан требовать наличия подтвержденного опыта работы в сфере охранных услуг. При этом цена этих услуг по предыдущим контрактам должна составлять не менее 20% начальной максимальной цены контракта, на который претендует участник закупки. Указанные условия в конкурсной документации краевого казначейства отсутствовали.
Пермское УФАС признало жалобу предпринимателя обоснованной. В действиях заказчика было признано нарушение Закона о закупках. Казначейству было выдано предписание о необходимости отменить результаты конкурса и внести изменения в конкурсную документацию с учетом выявленного нарушения и требований законодательства о контрактной системе.
«Имущественное казначейство Пермского края» исполнило предписание УФАС, однако решило оспорить позицию ведомства в суде. Арбитражный суд Пермского края признал законными решение и предписание Пермского УФАС России.