Краевое казначейство судилось с Пермским УФАС по вопросу нарушения Закона о закупках

В день окончания подачи заявок на конкурс в Пермское УФАС поступила жалоба от предпринимателя, который полагал, что заказчик нарушил Закон о закупках. Не были установлены дополнительные требования к участникам закупки. Согласно действующему законодательству, заказчик при проведении закупки на заключение контракта стоимостью выше 500 тыс. рублей обязан требовать наличия подтвержденного опыта работы в сфере охранных услуг. При этом цена этих услуг по предыдущим контрактам должна составлять не менее 20% начальной максимальной цены контракта, на который претендует участник закупки. Указанные условия в конкурсной документации краевого казначейства отсутствовали.