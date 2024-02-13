Кунгурские спасатели освободили из запертой квартиры пожилую женщину

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 04:37
Updated Сегодня, 04:37
Спасатели помогли 87-летней жительнице Кунгурского округа, которая просила о помощи из закрытой квартиры. Подробности работы Поисково-спасательная служба КМО сообщает в своем паблике.
Звонок спасателям поступил 14:46 10 февраля. Им сообщили, что на улице Ленина в посёлке Семсовхоз из закрытой квартиры просит помощи пожилая женщина. Соседи не могли попасть в квартиру и вызвали спасателей.
Сотрудники ГОР 3 выехали на место и открыли квартиру с помощью специального оборудования. Женщина лежала на полу и не могла встать.
Спасатели оказали женщине первую помощь, переложили с пола на кровать и вызвали бригаду скорой помощи.