properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:35

Published Сегодня, 04:35

Modified Сегодня, 04:37

Updated Сегодня, 04:37

Кунгурские спасатели освободили из запертой квартиры пожилую женщину

Кунгурские спасатели освободили из запертой квартиры пожилую женщину

13 февраля 2024, 04:35
Фото: ВКонтакте/Поисково-спасательная служба КМО
Пенсионерка просила о помощи через окно.
Сюжет
Кунгур

Спасатели помогли 87-летней жительнице Кунгурского округа, которая просила о помощи из закрытой квартиры. Подробности работы Поисково-спасательная служба КМО сообщает в своем паблике.

Звонок спасателям поступил 14:46 10 февраля. Им сообщили, что на улице Ленина в посёлке Семсовхоз из закрытой квартиры просит помощи пожилая женщина. Соседи не могли попасть в квартиру и вызвали спасателей.

Сотрудники ГОР 3 выехали на место и открыли квартиру с помощью специального оборудования. Женщина лежала на полу и не могла встать.

Спасатели оказали женщине первую помощь, переложили с пола на кровать и вызвали бригаду скорой помощи.

#Происшествия#Кунгур#Спасатели#Помощь
Подпишитесь
Пермь сковали 10-балльные пробки из-за снегопада
Сегодня, 04:05
Стали известны подробности о недовольном пермяке, который разбил стекло в Шереметьево
Сегодня, 02:54
Новый зал для временных выставок откроется в музее современного искусства PERMM
Сегодня, 04:38
На СВО был убит молодой мобилизованный из Пермского края
Сегодня, 03:27
Чиновников администрации Чусового подозревают в мошенничестве при капремонте домов
Вчера, 14:26
Глава СК поручил доложить о смертельной аварии с 11-летней девочкой в Пермском крае
Сегодня, 02:40