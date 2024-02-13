Мэрия Перми объяснила, зачем уничтожает технику Apple

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Администрация Перми объяснила уничтожение 26 единиц техники Apple и других брендов ее выходом из строя. Об этом сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на сообщение мэрии города.
Экспертиза признала устройства неработоспособными, а закупку запчастей — дорогостоящей. Мэрия провела аукцион на ликвидацию техники, победителем стало ООО «АЙ ТИ МАКС». Стоимость контракта — 1282,4 рублей, после его заключения гаджеты будут физически уничтожены в течение 15 дней.
Техника была закуплена в 2000–2016 годах. В своем телеграм-канале ведущий аналитик Mobile-Review Эльдар Муртазин писал, что ликвидация устройств бренда связана с запретом на ее использование госслужащими и чиновниками. Только в в 2024 году по этой причине может быть уничтожено 120 тыс. единиц техники.
Напомним, утилизация коснется устройств брендов Samsung, Apple, Asus, Lenovo, Nokia. При этом технику обязательно уничтожить, а ценные металлы, если их обнаружат, сдать. Доход от них организация обязана передать чиновникам. На аукцион подали заявки шесть компаний. Начальная цена выполнения работ упала с 6,7 тыс. рублей.