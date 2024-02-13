Мэрия Перми объяснила, зачем уничтожает технику Apple

Техника была закуплена в 2000–2016 годах. В своем телеграм-канале ведущий аналитик Mobile-Review Эльдар Муртазин писал, что ликвидация устройств бренда связана с запретом на ее использование госслужащими и чиновниками. Только в в 2024 году по этой причине может быть уничтожено 120 тыс. единиц техники.