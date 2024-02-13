Минкульт считает, что здание музея PERMM передано Александру Репину без нарушений

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
В Министерстве культуры Пермского края, которое является учредителем Музея современного искусства PERMM, прокомментировали факт иска Александр Репина к учреждению культуры. Об этом сообщает «Новый компаньон».
Как отмечают в ведомстве, в сентябре 2023 года, во время переезда музея на новую площадку, здание на бульваре Гагарина, 24, которое музей арендовал с 2014 по 2023 год, было принято собственником, при этом были подписаны все необходимые акты и никакие замечания не были высказаны.
Сегодня стало известно, что основатель холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин хочет взыскать с музея PERMM 16 млн 892 тыс. рублей. Предприниматель требует от учреждения возместить расходы на приведение помещения в первоначальное состояние. Иск заявителя поступил 7 февраля. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда.
В досудебном обсуждении вопроса музей отказался оплачивать ремонт здания арендодателя. По договору аренды краевой музей современного искусства должен вернуть объект «первоначальном состоянии с учётом нормального износа», сообщает телеграм-канал «Звезда».
Осенью прошлого года договор был расторгнут досрочно, музей переехал в бывший автомобильный центр «Телта-МБ» на улице Крисанова, 4. После освобождения помещения учреждением «Сатурн-Р» выставил здание на продажу за 260 млн рублей.
В здании на бульваре Гагарина, 24, музей работал с 2014 по 2023 год.