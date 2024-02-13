Минкульт считает, что здание музея PERMM передано Александру Репину без нарушений

Как отмечают в ведомстве, в сентябре 2023 года, во время переезда музея на новую площадку, здание на бульваре Гагарина, 24, которое музей арендовал с 2014 по 2023 год, было принято собственником, при этом были подписаны все необходимые акты и никакие замечания не были высказаны.