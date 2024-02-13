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Министр транспорта Прикамья Сергей Вешняков признал проблему с уборкой снега

Минтранс Пермского края объяснил, почему так плохо убирают снег с улиц

13 февраля 2024, 11:15
Фото: 1MI

Министр транспорта Прикамья Сергей Вешняков признал проблему с уборкой снега

За январь 2024 года выпало на 30% больше по сравнению с прошлым годом.

Министр транспорта Прикамья Сергей Вешняков пояснил, что работы по уборке снега в регионе затруднены из-за нехватки кадров. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

На заседании комитета Заксобрания по развитию инфраструктуры глава ведомства рассказал, как обстоит ситуация с заваленным снегом сегодня. В ночь на 13 февраля выпало 10 см снега.

«Пересменка (дорожников) сегодня была задержана и работа продолжается до сих пор, в том числе подметание и обработка противогололедными материалами. Проблема с парковочными карманами есть и она будет оставаться, пока люди не поймут, что техника не может убрать снег там, где оставлены транспортные средства», — сказал Вешняков.

По словам зампредседателя краевого правительства Андрея Алякринского, в 2024 году выпало на 30% больше по сравнению с прошлым годом. Толька за первый месяц зимы норма осадков была превышена в два раза, а норматив за февраль был достигнут 10-го числа. «Обеспеченность краевой дорожной службы (речь про дорожно-эксплуатационную службу, которая содержит дороги центра Перми) на сегодняшний день: по технике — 100%, по кадрам — 51%. Есть кадровый голод», — признался вице-премьер.

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#Снег#Осадки#Уборка улиц#Кадры#Техника#Февраль#Министр транспорта#Минтранс Прикамья#Проблема#Сергей Вешняков#Парковочные карманы#Дорожная служба
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