Минтранс Пермского края объяснил, почему так плохо убирают снег с улиц

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Министр транспорта Прикамья Сергей Вешняков пояснил, что работы по уборке снега в регионе затруднены из-за нехватки кадров. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.
На заседании комитета Заксобрания по развитию инфраструктуры глава ведомства рассказал, как обстоит ситуация с заваленным снегом сегодня. В ночь на 13 февраля выпало 10 см снега.
«Пересменка (дорожников) сегодня была задержана и работа продолжается до сих пор, в том числе подметание и обработка противогололедными материалами. Проблема с парковочными карманами есть и она будет оставаться, пока люди не поймут, что техника не может убрать снег там, где оставлены транспортные средства», — сказал Вешняков.
По словам зампредседателя краевого правительства Андрея Алякринского, в 2024 году выпало на 30% больше по сравнению с прошлым годом. Толька за первый месяц зимы норма осадков была превышена в два раза, а норматив за февраль был достигнут 10-го числа. «Обеспеченность краевой дорожной службы (речь про дорожно-эксплуатационную службу, которая содержит дороги центра Перми) на сегодняшний день: по технике — 100%, по кадрам — 51%. Есть кадровый голод», — признался вице-премьер.