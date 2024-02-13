Минтранс Пермского края объяснил, почему так плохо убирают снег с улиц

«Пересменка (дорожников) сегодня была задержана и работа продолжается до сих пор, в том числе подметание и обработка противогололедными материалами. Проблема с парковочными карманами есть и она будет оставаться, пока люди не поймут, что техника не может убрать снег там, где оставлены транспортные средства», — сказал Вешняков.