На СВО был убит молодой мобилизованный из Пермского края

В горнозаводской газете «Новости» можно найти упоминание, что Денис Грибанов был мобилизован в сентябре 2022 года. В декабре 2023 года он приезжал в отпуск, у него брали интервью. Судя по странице погибшего в социальных сетях, ему было 29 лет.