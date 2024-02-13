На СВО был убит молодой мобилизованный из Пермского края

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
На СВО был убит мобилизованный из Пермского края. Рядового Дениса Грибанова не стало 20 января 2024 года, сообщил глава Горнозаводского округа Вадим Лумпов. Даты и места прощания с военным еще нет, также чиновник не уточняет статус участника СВО.
В горнозаводской газете «Новости» можно найти упоминание, что Денис Грибанов был мобилизован в сентябре 2022 года. В декабре 2023 года он приезжал в отпуск, у него брали интервью. Судя по странице погибшего в социальных сетях, ему было 29 лет.
Частичная мобилизация началась в сентябре 2022 года, в Минобороны говорили о планах набрать 300 тыс. человек для участия в СВО. Вернутся мобилизованные в момент, когда закончится специальная военная операция.