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На СВО был убит молодой мобилизованный из Пермского края

На СВО был убит молодой мобилизованный из Пермского края

13 февраля 2024, 03:27
Фото: соцсети матери погибшего / 1MI
Мужчина совсем недавно приезжал домой в отпуск.

На СВО был убит мобилизованный из Пермского края. Рядового Дениса Грибанова не стало 20 января 2024 года, сообщил глава Горнозаводского округа Вадим Лумпов. Даты и места прощания с военным еще нет, также чиновник не уточняет статус участника СВО.

В горнозаводской газете «Новости» можно найти упоминание, что Денис Грибанов был мобилизован в сентябре 2022 года. В декабре 2023 года он приезжал в отпуск, у него брали интервью. Судя по странице погибшего в социальных сетях, ему было 29 лет.

Частичная мобилизация началась в сентябре 2022 года, в Минобороны говорили о планах набрать 300 тыс. человек для участия в СВО. Вернутся мобилизованные в момент, когда закончится специальная военная операция.

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#Военная операция на Украине#Частичная мобилизация#Пермь
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