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Названы маршруты пермского транспорта с самым большим ростом пассажиропотока за год

Названы маршруты пермского транспорта с самым большим ростом пассажиропотока за год

13 февраля 2024, 05:07
Фото: properm.ru
Также стали известны маршруты, максимально сократившие количество пассажиров.

Стали известны самые востребованные маршруты общественного транспорта Перми за минувший год. Анализ данных о пассажиропотоке провел Business Class.

Среди самый нарастивших количество пассажиров за год лидирует автобусный маршрут № 17 «Площадь Дружбы — микрорайон Висим-2», показавший рост в более чем три раза — с 457 тыс. пассажиров в 2022 году до 1 млн. 461 тыс. пассажиров годом ранее. На втором месте по позитивной динамике автобусный маршрут №13 (с 2 млн. 322 тыс. до 3 млн. 413 тыс.). Третий — автобус №24 — с 1 млн 155 тыс. пассажиров в 2022 году до 1 млн 609 тыс. в минувшем.

Среди сокративший пассажиропоток лидирует трамвай № 2 «Станция Осенцы — Стахановское кольцо», который с началом реконструкции путей на ул. Мира временно прекратил работу. В 2022 году им воспользовались 1 млн 390 тыс. пассажиров, а в 2023 — 1 млн. 2 тыс. Второй по сокращению пассажиропотока автобус №5 — с 833 до 620 тыс. Третий — трамвай № 12, который в 2022 году перевез 4 млн. 582 тыс. пассажиров, а в прошлом году — 3 млн. 872 тыс.

Общий пассажиропоток общественного транспорта Перми в 2023 году достиг 233,8 млн поездок, на 13,8% превысив показатель предыдущего периода.

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#Пермская езда#Пермь#Транспорт#Общественный транспорт#Пассажирские перевозки#Пассажиропоток
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