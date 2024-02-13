Названы маршруты пермского транспорта с самым большим ростом пассажиропотока за год

Среди самый нарастивших количество пассажиров за год лидирует автобусный маршрут № 17 «Площадь Дружбы — микрорайон Висим-2», показавший рост в более чем три раза — с 457 тыс. пассажиров в 2022 году до 1 млн. 461 тыс. пассажиров годом ранее. На втором месте по позитивной динамике автобусный маршрут №13 (с 2 млн. 322 тыс. до 3 млн. 413 тыс.). Третий — автобус №24 — с 1 млн 155 тыс. пассажиров в 2022 году до 1 млн 609 тыс. в минувшем.