Несколько мест для романтического путешествия на 14 февраля

Черноморское побережье остаётся тёплым даже в феврале, к тому же цены вне сезона существенно снижаются, если речь не о горном кластере Сочи. Также можно погулять по пляжам Анапы, а когда надоест, поискать другие романтические уголки, пишет newia.ru.