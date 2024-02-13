Несколько мест для романтического путешествия на 14 февраля

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Черноморское побережье остаётся тёплым даже в феврале, к тому же цены вне сезона существенно снижаются, если речь не о горном кластере Сочи. Также можно погулять по пляжам Анапы, а когда надоест, поискать другие романтические уголки, пишет newia.ru.
Северная столица настолько многогранна, что с каждым приездом в ней будет открываться что-то новое. Здесь есть архитектурные памятники, музеи, театры, кафешки с историей и не только. В общем, скучно не будет.
Кроме собственного кремля, причём очень большого, в Нижнем есть масса ухоженных скверов и парков, по которым приятно гулять, в том числе зимой. А ещё красивая набережная, шикарная Волга и регулярные интересные концерты. Самое то для романтического уик-энда.
Здесь вообще масса удивительных мест. Их много в недавно открытом туристами Дагестане и давно освоенном ими Владикавказе. Последний, кстати, называют кавказским Петербургом. Кроме романтики, здесь можно почувствовать тот самый национальный колорит, который существует на протяжении веков.
Хватит думать об этом городе как о промышленном монстре. Тюмень — это масса спа-центров, расположенных у термальных источников. Так что романтическую поездку очень легко совместить с оздоровительной.