Новый зал для временных выставок откроется в музее современного искусства PERMM

В музее современного искусства PERMM в эту субботу, 17 февраля, откроется новое экспозиционное пространство «Зал №5». Камерный зал площадью 33 кв. м предназначен для показа специальных выставочных проектов. В пресс-службе музея рассказали, что благодаря новому пространству музей сможет чаще представлять новых творцов через небольшие временные выставки.