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В музее современного искусства PERMM 17 февраля откроется «Зал №5»

Новый зал для временных выставок откроется в музее современного искусства PERMM

13 февраля 2024, 04:38
Фото: пресс-служба PERMM

В музее современного искусства PERMM 17 февраля откроется «Зал №5»

Открытие нового пространства позволит чаще обновлять небольшие выставочные проекты.
Сюжет
Permm

В музее современного искусства PERMM в эту субботу, 17 февраля, откроется новое экспозиционное пространство «Зал №5». Камерный зал площадью 33 кв. м предназначен для показа специальных выставочных проектов. В пресс-службе музея рассказали, что благодаря новому пространству музей сможет чаще представлять новых творцов через небольшие временные выставки.

Первым проектом в «Зале №5» будет выставка кинетических скульптур художницы из Екатеринбурга Анастасии Крохалевой «Снежная пыль искрится на Солнце» (12+). Художница создает «шуршанки» — трогательные фигуры и композиции, отсылающие к эмоциональным воспоминаниям детства. Стеклянные шарики, сухие веточки и колоски издают тихие звуки, когда приводятся в движение мотором.

Наиля Аллахвердиева, директор PERMM:

— Этот год станет для PERMM годом экспериментов, мы продолжим
исследовать потенциал нового здания. «Зал №5» — новый шаг в этом
направлении. Для нас очень важно создавать как можно больше
возможностей для показа искусства и поддержки художников.

Пространство нового зала позволит отказаться от больших временных затрат на организацию выставок, что позволит чаще обновлять небольшие проекты — примерно каждые 2-3 месяца.

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