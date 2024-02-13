Новый зал для временных выставок откроется в музее современного искусства PERMM

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
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Updated Сегодня, 04:40
В музее современного искусства PERMM в эту субботу, 17 февраля, откроется новое экспозиционное пространство «Зал №5». Камерный зал площадью 33 кв. м предназначен для показа специальных выставочных проектов. В пресс-службе музея рассказали, что благодаря новому пространству музей сможет чаще представлять новых творцов через небольшие временные выставки.
Первым проектом в «Зале №5» будет выставка кинетических скульптур художницы из Екатеринбурга Анастасии Крохалевой «Снежная пыль искрится на Солнце» (12+). Художница создает «шуршанки» — трогательные фигуры и композиции, отсылающие к эмоциональным воспоминаниям детства. Стеклянные шарики, сухие веточки и колоски издают тихие звуки, когда приводятся в движение мотором.
Наиля Аллахвердиева, директор PERMM:
— Этот год станет для PERMM годом экспериментов, мы продолжим
исследовать потенциал нового здания. «Зал №5» — новый шаг в этом
направлении. Для нас очень важно создавать как можно больше
возможностей для показа искусства и поддержки художников.
Пространство нового зала позволит отказаться от больших временных затрат на организацию выставок, что позволит чаще обновлять небольшие проекты — примерно каждые 2-3 месяца.