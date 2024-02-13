Осталась маленькая дочь. В Добрянском округе простятся с погибшим на СВО мужчиной

Константин Акимов родился 12 апреля 1981 года. Окончил девять классов Дивьинской школы, затем работал и жил в разных городах — в Тюмени, Краснодаре и Полазне. 18 ноября 2022 года мужчина ушел на СВО служить по контракту. Был гранатометчиком стрелкового отделения, стрелкового взвода, стрелковой роты, стрелкового батальона, в звании «ефрейтор».