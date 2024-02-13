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В Добрянском округе простятся с 42-летним погибшим на СВО

Осталась маленькая дочь. В Добрянском округе простятся с погибшим на СВО мужчиной

13 февраля 2024, 05:23
Фото: 1MI; пресс-службе администрации Добрянского городского округа

В Добрянском округе простятся с 42-летним погибшим на СВО

Мужчина пробыл в зоне СВО около года.

В среду, 14 февраля, в 11:00, в поселке Дивья Добрянского городского округа простятся с погибшим на СВО Константином Акимовым. О мужчине известно, что он был убит 22 октября прошлого года.

Константин Акимов родился 12 апреля 1981 года. Окончил девять классов Дивьинской школы, затем работал и жил в разных городах — в Тюмени, Краснодаре и Полазне. 18 ноября 2022 года мужчина ушел на СВО служить по контракту. Был гранатометчиком стрелкового отделения, стрелкового взвода, стрелковой роты, стрелкового батальона, в звании «ефрейтор».

В пресс-службе администрации Добрянского округа сообщили, что у Константина остались мама и дочь шести лет.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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