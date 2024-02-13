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Posted Сегодня, 04:05

Published Сегодня, 04:05

Modified Сегодня, 04:07

Updated Сегодня, 04:07

Пермь сковали 10-балльные пробки из-за снегопада

Пермь сковали 10-балльные пробки из-за снегопада

13 февраля 2024, 04:05
Фото: properm.ru
Автобусы отстают от расписания на 20 минут.

Утром 13 февраля пробки в Перми достигли 10 баллов. По данным пермского Дептранса, отставание маршрутов общественного транспорта от расписания достигает 20 минут. Кроме того, на маршрутах №5, 12, 28 и 77 нет нескольких автобусов.

Судя по данным сервиса «Яндекс Карты», зафиксировано несколько аварий в Перми: на улице Ленина, на улице Петропавловская, на Попова, два ДТП в районе Северной дамбы, а также авария на Средней дамбе. Стоимость такси выросла в несколько раз из-за погодных условий и спроса, который увеличился.

Ранее синоптики предупреждали, что вечером 12 февраля начнется сильный снегопад, который продлится до вечера 13 февраля.

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#Пермская езда#Дтп#Пермь#Погода#Авария
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