Пермь сковали 10-балльные пробки из-за снегопада

Судя по данным сервиса «Яндекс Карты», зафиксировано несколько аварий в Перми: на улице Ленина, на улице Петропавловская, на Попова, два ДТП в районе Северной дамбы, а также авария на Средней дамбе. Стоимость такси выросла в несколько раз из-за погодных условий и спроса, который увеличился.