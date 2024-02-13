Пермский миллиардер подал в суд на музей современного искусства PERMM

Основатель холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин хочет взыскать с музея PERMM 16 млн 892 тыс. рублей. Предприниматель требует от учреждения возместить расходы на приведение помещения в первоначальное состояние. Иск заявителя поступил 7 февраля. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда.