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Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:22

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Глава холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин хочет взыскать с музея PERMM 16,9 млн

Пермский миллиардер подал в суд на музей современного искусства PERMM

13 февраля 2024, 12:12
Фото: properm.ru

Глава холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин хочет взыскать с музея PERMM 16,9 млн

Осенью прошлого года между музеем и владельцем помещения был досрочно расторгнут договор аренды.

Основатель холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин хочет взыскать с музея PERMM 16 млн 892 тыс. рублей. Предприниматель требует от учреждения возместить расходы на приведение помещения в первоначальное состояние. Иск заявителя поступил 7 февраля. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда.

В досудебном обсуждении вопроса музей отказался оплачивать ремонт здания арендодателя. По договору аренды краевой музей современного искусства должен вернуть объект «первоначальном состоянии с учётом нормального износа», сообщает телеграм-канал «Звезда».

Осенью прошлого года договор был расторгнут досрочно, музей переехал в бывший автомобильный центр «Телта-МБ» на улице Крисанова, 4. После освобождения помещения учреждением «Сатурн-Р» выставил здание на продажу за 260 млн рублей.

В здании на бульваре Гагарина, 24, музей работал с 2014 по 2023 год.

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