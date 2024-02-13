Пермский Роспотребнадзор рассказал о запрете продажи опасной минералки «Джемрук»

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
Роспотребнадзор приостановил реализацию отдельных партий минеральной воды «Джемрук» на территории России. Ограничение касается продукции, ввезенной с 28 декабря по 12 февраля, с датой производства от 28 декабря. Информацию об этом сообщила корреспонденту Properm.ru пресс-служба Роспотребнадзора Прикамья.
В кратчайшие сроки планируется определить местонахождение продукции и заблокировать возможность ее дальнейшей реализации в розницу. Компаниям, на балансе которых имеется запрещенная к реализации продукция, направлены дополнительные уведомления.
По сообщению главы Северной Осетии, житель региона, сделавший глоток из бутылки минеральной «Джемрук» и получивший ожог пищевода, скончался в больнице. На данный момент правоохранительными органами и Роспотребнадзором РФ ведется проверка.