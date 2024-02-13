Пермский Роспотребнадзор рассказал о запрете продажи опасной минералки «Джемрук»

Роспотребнадзор приостановил реализацию отдельных партий минеральной воды «Джемрук» на территории России. Ограничение касается продукции, ввезенной с 28 декабря по 12 февраля, с датой производства от 28 декабря. Информацию об этом сообщила корреспонденту Properm.ru пресс-служба Роспотребнадзора Прикамья.