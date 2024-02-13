properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 15:33

Updated Сегодня, 15:33

Пермский Роспотребнадзор рассказал о запрете продажи опасной минералки «Джемрук»

Пермский Роспотребнадзор рассказал о запрете продажи опасной минералки «Джемрук»

13 февраля 2024, 13:48
Житель Северной Осетии умер от ожога пищевода после глотка минеральной воды.

Роспотребнадзор приостановил реализацию отдельных партий минеральной воды «Джемрук» на территории России. Ограничение касается продукции, ввезенной с 28 декабря по 12 февраля, с датой производства от 28 декабря. Информацию об этом сообщила корреспонденту Properm.ru пресс-служба Роспотребнадзора Прикамья.

В кратчайшие сроки планируется определить местонахождение продукции и заблокировать возможность ее дальнейшей реализации в розницу. Компаниям, на балансе которых имеется запрещенная к реализации продукция, направлены дополнительные уведомления.

По сообщению главы Северной Осетии, житель региона, сделавший глоток из бутылки минеральной «Джемрук» и получивший ожог пищевода, скончался в больнице. На данный момент правоохранительными органами и Роспотребнадзором РФ ведется проверка.

Читайте также:
Число отравившихся в бургерной Приморья достигло 51 человекаВ Роспотребнадзоре забраковали более 300 кг фруктов и овощей в Пермском крае
#Роспотребнадзор#Больница#Ограничение#Прикамье#Бутылка#Компания#Продукция#Местонахождение#Скончался#Ввоз#Телеграм-канал#Пресс-служба#Пермский Роспотребндзор#Запрет продажи#Опасная минералка#Джемрук#Партии минеральной воды#Дата производства#Блокирование#Реализация#Розница#Дополнительные уведомления#Северная Осетия#Житель#Глоток#Ожог пищевода#Глава республики#Сергей Меняйло
Подпишитесь
Журналистку из Чайковского суд отправил в СИЗО. Ее задержали за шантаж политика
Сегодня, 07:55
Росприроднадзор накажет компанию за сжигание мусора на полигоне в Кунгурском районе
Сегодня, 11:21
Синоптики предупреждают пермяков о резком похолодании
Сегодня, 11:11
Агрохолдинг «Пихта» продал Нытвенскому маслозаводу молоко с недостоверной справкой
Сегодня, 07:31
Спасите селенит! Уникальный промысел нуждается в поддержке властей Прикамья
Сегодня, 06:38