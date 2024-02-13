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Пермячка напала на парикмахершу из-за плохой стрижки дочери

Пермячка напала на парикмахершу из-за плохой стрижки дочери

13 февраля 2024, 03:58
Фото: pexels.com
Сотрудница салона красоты получила черепно-мозговую травму.

Пермская парикмахерша добилась компенсации за вред, нанесенный недовольной клиенткой. По данным пресс-службы Индустриального районного суда инцидент произошел в октябре 2022 года. Матери не понравилось, как подстригли в салоне красоты ее несовершеннолетнюю дочь. Женщина ударила сотрудницу утяжелителем, которым фиксировался воротник на плечах девочки.

За это пермячку оштрафовали на 5 тыс. рублей, ее действия посчитали нанесением побоев. Пострадавшая обратилась в суд, чтобы взыскать компенсацию морального вреда и материальный ущерб. Сотрудница пояснила, что получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение. Пострадавшая уходила на больничный, лечилась медикаментами.

Суд взыскал в пользу парикмахерши 30 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, 2,2 тыс. рублей за лекарства и 1,5 тыс. рублей за судебные расходы.

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#Суд#Пермь#Нападение#Моральный вред
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