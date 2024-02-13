Пермячка напала на парикмахершу из-за плохой стрижки дочери

Пермская парикмахерша добилась компенсации за вред, нанесенный недовольной клиенткой. По данным пресс-службы Индустриального районного суда инцидент произошел в октябре 2022 года. Матери не понравилось, как подстригли в салоне красоты ее несовершеннолетнюю дочь. Женщина ударила сотрудницу утяжелителем, которым фиксировался воротник на плечах девочки.