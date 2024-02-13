Пермячка напала на парикмахершу из-за плохой стрижки дочери

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
Пермская парикмахерша добилась компенсации за вред, нанесенный недовольной клиенткой. По данным пресс-службы Индустриального районного суда инцидент произошел в октябре 2022 года. Матери не понравилось, как подстригли в салоне красоты ее несовершеннолетнюю дочь. Женщина ударила сотрудницу утяжелителем, которым фиксировался воротник на плечах девочки.
За это пермячку оштрафовали на 5 тыс. рублей, ее действия посчитали нанесением побоев. Пострадавшая обратилась в суд, чтобы взыскать компенсацию морального вреда и материальный ущерб. Сотрудница пояснила, что получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение. Пострадавшая уходила на больничный, лечилась медикаментами.
Суд взыскал в пользу парикмахерши 30 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, 2,2 тыс. рублей за лекарства и 1,5 тыс. рублей за судебные расходы.