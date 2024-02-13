Пермяк, остановленный «под наркотиками», пытался дать взятку полицейскому

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
Житель Перми подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику полиции. Он предложил правоохранителям деньги за несоставление протокола, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Ночью 10 февраля подозреваемый был остановлен за рулем автомобиля в Мотовилихинском районе Перми. Сотрудники полка ДПС ГИБДД УМВД России по Перми заподозрили его в управлении транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. Опасаясь привлечения к административной ответственности, обвиняемый передал сотруднику полиции взятку в виде денежных средств в размере 50 тыс рублей. В замен сотрудник не должен был составлять протоколы о совершении административных правонарушений. Однако, сотрудник полиции взятку не принял и сообщил об этом в правоохранительные органы.
В следственном отделе по Мотовилихинскому району Перми в отношении местного 44 — летнего жителя г. Перми возбуждено уголовное дело по факту покушения на дачу взятки сотруднику полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Перми, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ. (Покушение на дачу взятки должностному лицу, за совершение заведомо незаконных действий (бездействие), если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам).
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, следователями продолжается проведение комплекса следственных действий.