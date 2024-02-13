Пермяк, остановленный «под наркотиками», пытался дать взятку полицейскому

В следственном отделе по Мотовилихинскому району Перми в отношении местного 44 — летнего жителя г. Перми возбуждено уголовное дело по факту покушения на дачу взятки сотруднику полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Перми, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ. (Покушение на дачу взятки должностному лицу, за совершение заведомо незаконных действий (бездействие), если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам).