Пермякам покажут не только мумии, но и «Книгу мёртвых»

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Пермская галерея в марте открывает «Немного страшную выставку» о Древнем Египте. Экспозиция разместится на «Телте», её основой станут артефакты из собрания галереи и Музея истории Пермского университета, сообщают в пресс-службе галереи.
Среди экспонатов выставки — магические амулеты и предметы погребального культа, изображения древних богов и богинь, папирус «Книга мертвых» и другие редкие предметы. Впервые после реставрации галерея покажет две древнеегипетские мумии. Они принадлежали египтянам, жившим в III и I веках до нашей эры.
К выставке подготовлена образовательная программа: экскурсии, лекции и мастер-классы для разных возрастов.
Проект «Немного страшная выставка» откроется 21 марта и будет принимать посетителей до средины лета.