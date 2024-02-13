Пермякам покажут не только мумии, но и «Книгу мёртвых»

Среди экспонатов выставки — магические амулеты и предметы погребального культа, изображения древних богов и богинь, папирус «Книга мертвых» и другие редкие предметы. Впервые после реставрации галерея покажет две древнеегипетские мумии. Они принадлежали египтянам, жившим в III и I веках до нашей эры.