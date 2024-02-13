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Пермякам покажут не только мумии, но и «Книгу мёртвых»

Пермякам покажут не только мумии, но и «Книгу мёртвых»

13 февраля 2024, 07:10
Фото: Пермская галерея
На «Телте» в марте откроется выставка «пермских» египетских древностей.
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Галерея

Пермская галерея в марте открывает «Немного страшную выставку» о Древнем Египте. Экспозиция разместится на «Телте», её основой станут артефакты из собрания галереи и Музея истории Пермского университета, сообщают в пресс-службе галереи.

Среди экспонатов выставки — магические амулеты и предметы погребального культа, изображения древних богов и богинь, папирус «Книга мертвых» и другие редкие предметы. Впервые после реставрации галерея покажет две древнеегипетские мумии. Они принадлежали египтянам, жившим в III и I веках до нашей эры.

К выставке подготовлена образовательная программа: экскурсии, лекции и мастер-классы для разных возрастов.

Проект «Немного страшная выставка» откроется 21 марта и будет принимать посетителей до средины лета.

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