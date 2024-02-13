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Published Сегодня, 11:12

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

Подмосковье продолжает лидерство по производству сыра в стране

13 февраля 2024, 11:12
Третий год подряд Московская область сохраняет свое лидерство в производстве сыра в России. Об этом информирует Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Год от года местные предприятия, занимающиеся производством сыра, значительно увеличивают его объемы. В декабре прошлого года прирост составил более 25%, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Владислав Мурашов, заместитель Председателя Правительства Московской области и министр сельского хозяйства и продовольствия, также подчеркнул, что в декабре 2023 года Подмосковье произвело более 36% от общего объема сыра, произведенного в Центральном федеральном округе, а также более 19% от общероссийского объема.

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