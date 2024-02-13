Подмосковье продолжает лидерство по производству сыра в стране

Владислав Мурашов, заместитель Председателя Правительства Московской области и министр сельского хозяйства и продовольствия, также подчеркнул, что в декабре 2023 года Подмосковье произвело более 36% от общего объема сыра, произведенного в Центральном федеральном округе, а также более 19% от общероссийского объема.