Подмосковье продолжает лидерство по производству сыра в стране

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Год от года местные предприятия, занимающиеся производством сыра, значительно увеличивают его объемы. В декабре прошлого года прирост составил более 25%, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Владислав Мурашов, заместитель Председателя Правительства Московской области и министр сельского хозяйства и продовольствия, также подчеркнул, что в декабре 2023 года Подмосковье произвело более 36% от общего объема сыра, произведенного в Центральном федеральном округе, а также более 19% от общероссийского объема.