Попал под артобстрел. В Чердынском округе пройдет панихида по погибшему на СВО парню

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
В районе села Новомихайловка Донецкой народной республики погиб гвардии рядовой контрактной службы Вадим Шишигин. Он попал под артобстрел и был смертельно ранен. В пресс-службе администрации Чердынского городского округа выразили свои соболезнования родным и близким мужчины.
Глава округа Анна Батагова сообщила, что погибшему было 25 лет, его не стало 22 января текущего года. Гражданская панихида проходит в филиале Автодорожного колледжа, в котором учился Вадим.
СВО началась около двух лет назад, 24 февраля 2022 года. Сроки завершения ее не разглашаются, как и общее число погибших российских военнослужащих.