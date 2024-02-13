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В Чердынском округе простятся с 25-летним погибшим на СВО бойцом

Попал под артобстрел. В Чердынском округе пройдет панихида по погибшему на СВО парню

13 февраля 2024, 07:26
Фото: Изображение Midjourney; пресс-служба администрации Чердынского округа

В Чердынском округе простятся с 25-летним погибшим на СВО бойцом

Молодой человек был убит в январе.

В районе села Новомихайловка Донецкой народной республики погиб гвардии рядовой контрактной службы Вадим Шишигин. Он попал под артобстрел и был смертельно ранен. В пресс-службе администрации Чердынского городского округа выразили свои соболезнования родным и близким мужчины.

Глава округа Анна Батагова сообщила, что погибшему было 25 лет, его не стало 22 января текущего года. Гражданская панихида проходит в филиале Автодорожного колледжа, в котором учился Вадим.

СВО началась около двух лет назад, 24 февраля 2022 года. Сроки завершения ее не разглашаются, как и общее число погибших российских военнослужащих.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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