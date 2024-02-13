Поставщику в Пермь миллиона фальшивых медхалатов суд сократил срок

Станислав Чалков являлся бенефициаром компании «МедЛайт». Это предприятие по контракту было поставщиком спецодежды для медиков. По контракту от предприятий «Бета» и «МегаПолисМ» в Прикамье поступило 700 тыс. медицинских халатов и 679,9 тыс. комплектов защитной одежды. Во всех изделиях проверка Росздравназдора выявила признаки фальсификации. В качестве производителя было указано ЗАО «Здравмедтех-Поволжье» (Казань), но в действительности изготовителем являлся Уткирбек Мамажонов. А Демокрит Манелов, по данным следствия, являлся посредником между Мамаджоновым и Чалковым через компании «Бета» и «Мега Полис М».