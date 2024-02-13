При тушении пожара в Чайковском в доме нашли тело мужчины

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
В Чайковском в ночь на понедельник, 12 февраля, в 00:29 произошел пожар в СНТ №23. К месту происшествия выехали 11 человек личного состава и две единицы техники от МЧС России.
По прибытии сотрудники пожарно-спасательного подразделения установили, что горит садовый дом. В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили Properm.ru, что в результате пожара погиб мужчина, травмированных нет. Площадь возгорания составила 42 кв. м. Пожарные ликвидировали огонь в 1:00.
Сейчас сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причину пожара.