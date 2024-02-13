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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

В Чайковском при пожаре в садовом доме погиб мужчина

При тушении пожара в Чайковском в доме нашли тело мужчины

13 февраля 2024, 09:28
Фото: Изображение Midjourney

В Чайковском при пожаре в садовом доме погиб мужчина

Причина происшествия устанавливается.

В Чайковском в ночь на понедельник, 12 февраля, в 00:29 произошел пожар в СНТ №23. К месту происшествия выехали 11 человек личного состава и две единицы техники от МЧС России.

По прибытии сотрудники пожарно-спасательного подразделения установили, что горит садовый дом. В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили Properm.ru, что в результате пожара погиб мужчина, травмированных нет. Площадь возгорания составила 42 кв. м. Пожарные ликвидировали огонь в 1:00.

Сейчас сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причину пожара.

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#Происшествия#Мчс пермского края#Пермь#Пожар#Мчс
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