Росприроднадзор накажет компанию за сжигание мусора на полигоне в Кунгурском районе

Речь идет о полигоне твердых бытовых отходов, который находится в Неволинском сельском поселении, в 1,7 км северо-западнее деревни Мыльники и в 6 км к юго-западу от Кунгура. Организацией, осуществляющей деятельность по сбору и размещению (в части захоронения) отходов IV класса опасности на этом полигоне, является ООО «ПЗПУ Эко-Система». После проверки компания и должностное лицо будут привлечены к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов), сообщили Properm.ru в пресс-службе органа.