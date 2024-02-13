Росприроднадзор накажет компанию за сжигание мусора на полигоне в Кунгурском районе

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Сотрудники Западно-Уральского межрегионального Управления Росприроднадзора выявили нарушение требований природоохранного законодательства в части эксплуатации объекта размещения отходов в Кунгурском районе.
Речь идет о полигоне твердых бытовых отходов, который находится в Неволинском сельском поселении, в 1,7 км северо-западнее деревни Мыльники и в 6 км к юго-западу от Кунгура. Организацией, осуществляющей деятельность по сбору и размещению (в части захоронения) отходов IV класса опасности на этом полигоне, является ООО «ПЗПУ Эко-Система». После проверки компания и должностное лицо будут привлечены к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов), сообщили Properm.ru в пресс-службе органа.
Согласно Кодексу об административных правонарушениях, «ПЗПУ Эко-Система» и должностное лицо накажут следующим образом: компания — к штрафу от 300 до 400 тыс. рублей или приостановлению деятельности на срок до 90 суток, а должностное лицо — от 20 до 40 тыс. рублей.
Ранее жительница Кунгура обратилась в редакцию Properm.ru с жалобой на неприятный запах горящего пластика, по ее словам, распространяющийся на десятки километров вокруг. Местные жители ощущали вонь около двух недель.
После этого прокуратура Пермского края потребовала, чтобы территориальное Управление Росприроднадзора провело выездную проверку. В ходе выездной части проверки сотрудники Управления осмотрели территорию мусорного полигона и заметили тление в локальной его части, с западной стороны навала отходов. Работники полигона при помощи спецтехники проводили работы по пересыпке отходов инертным материалом, чтобы ограничить подачу кислорода к очагу тления.