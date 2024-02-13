Российские студенты рассказали, в каком возрасте планируют создать семью

Среди тех, кто хочет иметь детей, самую большую долю составляют те, кто хочет семью с двумя детьми (46%). 14% опрошенных планируют иметь одного ребенка, а 16% — трех и более детей. Также 8% студентов поддерживают идеологию childfree, что ниже среднего значения по России.