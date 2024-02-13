Российские студенты рассказали, в каком возрасте планируют создать семью

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Большинство молодых людей (93%) планируют создать семью в возрасте от 22 до 27 лет и иметь одного-двух детей в будущем, пишет RT.
Среди тех, кто хочет иметь детей, самую большую долю составляют те, кто хочет семью с двумя детьми (46%). 14% опрошенных планируют иметь одного ребенка, а 16% — трех и более детей. Также 8% студентов поддерживают идеологию childfree, что ниже среднего значения по России.
9% пока еще не задумывались об этом, а 7% отказались отвечать на этот вопрос.
Проректор РГСУ, Джомарт Алиев, отметил, что исследование подтверждает то, что молодежь всё ещё придерживается традиционных ценностей.
«Власть, как материальная, так и идеологическая, должна работать на изменение текущего тренда. Для продолжения роста числа российских семей треть из них должна иметь трех и более детей», — заявил он.
Исследование провели среди более чем 1,1 тысячи студентов.