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Российские студенты рассказали, в каком возрасте планируют создать семью

13 февраля 2024, 12:34
Российские студенты рассказали о том, когда они планируют создать свою семью и сколько детей хотят иметь в будущем. Исследование, проведенное в Российском государственном социальном университете, показало следующие результаты.

Большинство молодых людей (93%) планируют создать семью в возрасте от 22 до 27 лет и иметь одного-двух детей в будущем, пишет RT.

Среди тех, кто хочет иметь детей, самую большую долю составляют те, кто хочет семью с двумя детьми (46%). 14% опрошенных планируют иметь одного ребенка, а 16% — трех и более детей. Также 8% студентов поддерживают идеологию childfree, что ниже среднего значения по России.

9% пока еще не задумывались об этом, а 7% отказались отвечать на этот вопрос.

Проректор РГСУ, Джомарт Алиев, отметил, что исследование подтверждает то, что молодежь всё ещё придерживается традиционных ценностей.

«Власть, как материальная, так и идеологическая, должна работать на изменение текущего тренда. Для продолжения роста числа российских семей треть из них должна иметь трех и более детей», — заявил он.

Исследование провели среди более чем 1,1 тысячи студентов.

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