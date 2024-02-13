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Posted Сегодня, 11:11

Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

В Пермском крае вечером 13 февраля ожидается резкое похолодание

Синоптики предупреждают пермяков о резком похолодании

13 февраля 2024, 11:11
Фото: properm.ru

В Пермском крае вечером 13 февраля ожидается резкое похолодание

Температура опустится до -35°.

В Пермском крае 13 февраля ожидается ухудшение погоды. Минтербез со ссылкой на синоптиков сообщает, что вечером во вторник местами ожидается небольшой снег, отдельных районах прогнозируется изморозь и резкое похолодание.

Ночью похолодает до -28…-23°, по югу до -18°, в горах и низинах до -35…-30°. Днем 14 февраля температура поднимется до -20…-15°, в горах и низинах температура сохранится на уровне до -25°.

Из-за ухудшения погоды возможны обрывы проводов, увеличение числа ДТП и техногенных пожаров. Стоит быть осторожнее рядом с крышами, так как возможен сход снега и льда.

При возникновении чрезвычайных ситуаций стоит звонить по номеру вызова служб экстренного реагирования — 112.

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#Пермь#Погода
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