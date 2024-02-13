Современные котельные в Перми снизили в 10 раз воздействие на экологию

В 2023 году Пермский филиал ПАО «Т Плюс» запустил в работу две новые современные блочно-модульные котельные в Орджоникидзевском районе Перми. Ранее в краевой столице за период 2020-2022 годов энергетики вывели из эксплуатации 3 угольные и 2 мазутные котельные. Вместо них в микрорайонах Верхняя Курья, Нижняя Курья и Бахаревка, а также Заозерье и Камская долина пермскими энергетиками «Т Плюс» построены 5 котельных, работающих на природном газе.