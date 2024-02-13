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Современные котельные в Перми снизили в 10 раз воздействие на экологию

Современные котельные в Перми снизили в 10 раз воздействие на экологию

13 февраля 2024, 07:38
Фото: 1MI
Тепловики вводят в работу новые котельные.

В 2023 году Пермский филиал ПАО «Т Плюс» запустил в работу две новые современные блочно-модульные котельные в Орджоникидзевском районе Перми. Ранее в краевой столице за период 2020-2022 годов энергетики вывели из эксплуатации 3 угольные и 2 мазутные котельные. Вместо них в микрорайонах Верхняя Курья, Нижняя Курья и Бахаревка, а также Заозерье и Камская долина пермскими энергетиками «Т Плюс» построены 5 котельных, работающих на природном газе.

Предпринятые шаги позволили снизить выбросы загрязняющих веществ от малых котельных Перми более чем в 10 раз: с 239,677 т/год до 22,979 т/год. Кроме того, отсутствия шлаковых отходов на новых энергообъектах исключает необходимость организации золоотвалов, что уменьшает негативное воздействие на почву с грунтовыми водами и улучшает экологическую обстановку.

В 2023 году два новых теплоисточника «Т Плюс» заменили две устаревшие котельные в микрорайонах Энергетик, КамГЭС и ПДК, одна из которых работала на мазуте. В зоне теплоснабжения блочно-модульных котельных проживает порядка 20 тыс. пермяков. Благодаря модернизации повышена надежность подачи тепла и горячей воды в квартиры, а также улучшен экологический фон данных территорий.

«Наша компания системно и поступательно обновляет теплоснабжающую инфраструктуру Перми, построенную ещё в 1950-х годах. На смену устаревшим морально и технически котельным приходят современные теплоисточники, работающие в автоматическом режиме без постоянного присутствия персонала. Одно из главных преимуществ – надёжная подача услуг теплоснабжения горожанам», – отмечает директор Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Кругляков.

Две малые котельные «Т Плюс» возведены в рамках глобальной реконструкции Орджоникидзевского теплового узла города Перми. Это часть обязательств ПАО «Т Плюс» перед Правительством Пермского края. Проект реализован с привлечением средств Фонда развития территорий.

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