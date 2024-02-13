Спасите селенит! Уникальный промысел нуждается в поддержке властей Прикамья

— Нет-нет, совершенно. После того разговора я понял, что у меня нет союзников. Что интересно, это только в Пермском крае происходит. Где я ни бываю, в Екатеринбурге, в Москве, на выставках в других городах, там говорят: «Да вы что, у вас такой материал — это же клад! Это надо развивать, это надо популяризировать!». Но кроме меня, получается, никто этим не занимается. Я певец селенита. Правда, песни грустные. Зато какие-то буквы П — пожалуйста, арт-объекты какие-то, которые за рубежом давно уже прошлый век. В Перми эта П гниет теперь, приезжают деньги отмыть, и даже следа после себя не оставляют.