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Стали известны подробности о недовольном пермяке, который разбил стекло в Шереметьево

Стали известны подробности о недовольном пермяке, который разбил стекло в Шереметьево

13 февраля 2024, 02:54
Фото: fusionbrain.ai
Мужчина ранее был судим.

В полиции сообщили подробности о пассажире, который устроил разгром в московском аэропорту Шереметьево. Мужчина опоздал на рейс «Москва — Пермь», чем остался недоволен. К силовикам обратились сотрудники авиакомпании «Победа». Они рассказали, что к ним в офис пришел пассажир, который требовал вернуть деньги и багаж из-за опоздания на рейс. Клиенту пояснили, что деньги ему не могут вернуть, сообщает Regions со ссылкой на пресс-службу УТ МВД РФ по ЦФО.

После этого мужчина вышел из себя и разбил стекло. Транспортные полицейские доставили в дежурную часть уроженца Перми 1978 года рождения. Мужчина признал свою вину и раскаялся. Сейчас проводится проверка, на нарушителя составили протокол за повреждение чужого имущества. Его могут оштрафовать. Ранее мужчину судили за грабеж, разбой, а также оскорбление представителя власти.

Видео: t.me/ aviatorshina
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