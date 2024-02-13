Стали известны подробности о недовольном пермяке, который разбил стекло в Шереметьево

В полиции сообщили подробности о пассажире, который устроил разгром в московском аэропорту Шереметьево. Мужчина опоздал на рейс «Москва — Пермь», чем остался недоволен. К силовикам обратились сотрудники авиакомпании «Победа». Они рассказали, что к ним в офис пришел пассажир, который требовал вернуть деньги и багаж из-за опоздания на рейс. Клиенту пояснили, что деньги ему не могут вернуть, сообщает Regions со ссылкой на пресс-службу УТ МВД РФ по ЦФО.