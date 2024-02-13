Суд обязал «Аэрофлот» отвезти пермяков по аномально дешевым билетам на Пхукет

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
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Пермский Роспотребнадзор защитил права пермяков, которые не смогли улететь на Пхукет из Екатеринбурга из-за аннулирования билетов. Пассажиры купили билеты у ПАО «Аэрофлот — Российские авиалинии» 19 октября прошлого года. Однако через несколько дней билеты аннулировали. В компании пояснили отмену некорректным оформлением билетов перевозчиком.
В Роспотребнадзоре отметили, что законных оснований для одностороннего расторжения договора не было. 30 января 2024 года Дзержинский районный суд частично удовлетворил иск пермяков и Роспотребнадзора. Судебный акт пока не вступил в законную силу. Компания обязана восстановить билеты и отправить пермяков на Пхукет.
Ситуация с массовой отменой дешевых билетов в Таиланд произошла осенью 2023 года. Обычная цена за перелет туда и обратно составляла около 120 тыс. рублей, но несколько сотен пассажиров приобрели билеты за 20 тыс. рублей. Падение цены объясняли техническим сбоем.