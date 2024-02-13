Суд обязал «Аэрофлот» отвезти пермяков по аномально дешевым билетам на Пхукет

В Роспотребнадзоре отметили, что законных оснований для одностороннего расторжения договора не было. 30 января 2024 года Дзержинский районный суд частично удовлетворил иск пермяков и Роспотребнадзора. Судебный акт пока не вступил в законную силу. Компания обязана восстановить билеты и отправить пермяков на Пхукет.