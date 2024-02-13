Суд заставил пермяка убраться в квартире, где было кладбище домашних животных

Впервые на странную квартиру обратили внимание в феврале 2022 года после пожара — обгорела деревянная входная дверь, в комнатах выбило стекла, оторвался шланг от унитаза к стояку с водой, пол был залит водой, в ванной комнате стены и потолок были в тараканах. Кроме того, комнаты были захламлены коробками, газетами, найдены трупы кошек и собаки.