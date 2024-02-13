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Суд заставил пермяка убраться в квартире, где было кладбище домашних животных

Суд заставил пермяка убраться в квартире, где было кладбище домашних животных

13 февраля 2024, 06:50
Фото: ideogram.ai
Мужчина жил в съемном жилье, пока в его квартире творился хаос.

От пермяка потребовали навести порядок в квартире. По данным пресс-службы ГУФССП России по Пермскому краю, двухкомнатная квартира находится в Кировском районе. 60-летний владелец недвижимости предпочитал жить на съемной квартире, а в этом жилье устроил склад мусора и хлама.

Впервые на странную квартиру обратили внимание в феврале 2022 года после пожара — обгорела деревянная входная дверь, в комнатах выбило стекла, оторвался шланг от унитаза к стояку с водой, пол был залит водой, в ванной комнате стены и потолок были в тараканах. Кроме того, комнаты были захламлены коробками, газетами, найдены трупы кошек и собаки.

Коммунальщики закрыли окна фанерами, перекрыли стояк с холодной водок, вынесли останки животных. Они потребовали от собственника привести помещение в порядок. Но мужчина так ничего и не сделал. Квартира в таком состоянии стояла до конца 2022 года, затем вновь произошло ЧП — прорвало радиатор, соседей снизу затопило.

Собственника жилья все еще не было, поэтому дверь вскрывали, на место вызвали полицию. В помещении пахло гарью, горы мусора достигали потолка, на полу была вода и кошачьи экскременты. УК обратилась в суд.

Судья решил, что 60-летний пермяк должен убраться в квартире, провести дезинфекцию, убрать сгоревший мусор, вставить окна. И после решения суда мужчина не хотел убираться, приставы запретили ему выезд из РФ, а также оштрафовали на 5 тыс. рублей. Затем начислялось по 200 рублей неустойки каждый день. В итоге мужчина привел жилье в порядок, заплатив УК в качестве неустойки 6 тыс. рублей.

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#Коммунальный рай#Суд#Приставы#Пермь
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