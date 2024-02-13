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Published Сегодня, 05:17

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Updated Сегодня, 05:19

В Перми подростки стреляли из пистолета в школе

«Ты че, по окну стрелял?» В Перми подростки стреляли из пистолета в школе

13 февраля 2024, 05:17
Фото: fusionbrain.ai

В Перми подростки стреляли из пистолета в школе

Видео, появившееся в социальных сетях, было снято еще в 2022 году.

В соцсетях утром 13 февраля появилось видео, на котором подросток стреляет в школе «Точка» якобы из травматического пистолета. В пабликах не сообщают, когда было снято видео, однако если приглядеться, то видно, что за окном нет снега.

В министерстве территориальной безопасности Пермского края сообщили Properm.ru, что о пистолете в ЕДДС и по номеру 112 сообщений не поступало. Информация о появлении видео передана в полицию.

«Действиям нарушителей и их родителям будет дана правовая оценка на основании действующего законодательства РФ, виновные будут привлечены к ответственности», — пояснили в Минтербезе.

Жизни и здоровью учеников, а также сотрудников школы ничего не угрожает. Учебный процесс продолжается. По информации городского Депобра, видео было снято еще в 2022 году. С учениками и родителями провели всю необходимую работу.

Видео: Видео: chp_59_perm
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#Видео#Пермь#Детский мир#Образование#Школа
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