«Ты че, по окну стрелял?» В Перми подростки стреляли из пистолета в школе

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
В соцсетях утром 13 февраля появилось видео, на котором подросток стреляет в школе «Точка» якобы из травматического пистолета. В пабликах не сообщают, когда было снято видео, однако если приглядеться, то видно, что за окном нет снега.
В министерстве территориальной безопасности Пермского края сообщили Properm.ru, что о пистолете в ЕДДС и по номеру 112 сообщений не поступало. Информация о появлении видео передана в полицию.
«Действиям нарушителей и их родителям будет дана правовая оценка на основании действующего законодательства РФ, виновные будут привлечены к ответственности», — пояснили в Минтербезе.
Жизни и здоровью учеников, а также сотрудников школы ничего не угрожает. Учебный процесс продолжается. По информации городского Депобра, видео было снято еще в 2022 году. С учениками и родителями провели всю необходимую работу.