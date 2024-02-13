Участок шоссе Космонавтов закроют более чем на два месяца. Схема объезда неизвестна

В Перми из-за первого этапа строительства автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до Пушкина более чем на два месяца закроют движение транспорта на участке по шоссе Космонавтов. Об этом сообщается в распоряжении от 9 февраля 2024 года, подписанном министром транспорта Пермского края Сергеем Вешняковым. Ограничения продлятся в период с 23 февраля по 30 апреля текущего года.