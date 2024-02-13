properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:24

Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

В Перми закроют участок шоссе Космонавтов более чем на два месяца

Участок шоссе Космонавтов закроют более чем на два месяца. Схема объезда неизвестна

13 февраля 2024, 12:24
Фото: Кирилл Козлов / properm.ru

В Перми закроют участок шоссе Космонавтов более чем на два месяца

Дорога входит в список приоритетных объектов для ремонта.

В Перми из-за первого этапа строительства автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до Пушкина более чем на два месяца закроют движение транспорта на участке по шоссе Космонавтов. Об этом сообщается в распоряжении от 9 февраля 2024 года, подписанном министром транспорта Пермского края Сергеем Вешняковым. Ограничения продлятся в период с 23 февраля по 30 апреля текущего года.

В документе сказано, что схема объезда для водителей находится в приложении к данному распоряжению, однако она пока не опубликована. Сам документ уже вступил в силу. Ранее стало известно, что участок ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина находится в списке приоритетных дорожных объектов.

Счет на миллиарды рублей. Власти Пермского края планируют достроить 19 дорог
Узнать подробнее
Читайте также:
На десяти дорогах Прикамья ограничат движение из-за снегопадаНа федеральных трассах на территории Прикамья вводится ограничение движения
#Авто#Пермь#Пермские дороги#Ограничение движения
Подпишитесь
Пермский Роспотребнадзор рассказал о запрете продажи опасной минералки «Джемрук»
Сегодня, 13:48
Журналистку из Чайковского суд отправил в СИЗО. Ее задержали за шантаж политика
Сегодня, 07:55
Росприроднадзор накажет компанию за сжигание мусора на полигоне в Кунгурском районе
Сегодня, 11:21
Синоптики предупреждают пермяков о резком похолодании
Сегодня, 11:11
Агрохолдинг «Пихта» продал Нытвенскому маслозаводу молоко с недостоверной справкой
Сегодня, 07:31
Спасите селенит! Уникальный промысел нуждается в поддержке властей Прикамья
Сегодня, 06:38