Участок шоссе Космонавтов закроют более чем на два месяца. Схема объезда неизвестна

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
В Перми из-за первого этапа строительства автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до Пушкина более чем на два месяца закроют движение транспорта на участке по шоссе Космонавтов. Об этом сообщается в распоряжении от 9 февраля 2024 года, подписанном министром транспорта Пермского края Сергеем Вешняковым. Ограничения продлятся в период с 23 февраля по 30 апреля текущего года.
В документе сказано, что схема объезда для водителей находится в приложении к данному распоряжению, однако она пока не опубликована. Сам документ уже вступил в силу. Ранее стало известно, что участок ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина находится в списке приоритетных дорожных объектов.