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Published Сегодня, 07:03

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Ученые зафиксировали четыре мощные вспышки на Солнце

13 февраля 2024, 07:03
Вечером 12 февраля и ночью на 13-е было зарегистрировано четыре сильных вспышки на Солнце, сообщила гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики, пишет Pravda.Ru.

Все эти события были классифицированы как высокий класс M по мощности излучения, достигающего Земли. Зафиксировать их удалось с помощью рентгеновских спутников «Электро-Л» и GOES.

Пока что эти вспышки не вызвали магнитную бурю на Земле, однако ученые не исключают такую возможность. В официальном сообщении отмечается, что продолжается проникновение потоков протонов различных энергий в околоземное космическое пространство.

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