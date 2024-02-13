Ученые зафиксировали четыре мощные вспышки на Солнце

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Все эти события были классифицированы как высокий класс M по мощности излучения, достигающего Земли. Зафиксировать их удалось с помощью рентгеновских спутников «Электро-Л» и GOES.
Пока что эти вспышки не вызвали магнитную бурю на Земле, однако ученые не исключают такую возможность. В официальном сообщении отмечается, что продолжается проникновение потоков протонов различных энергий в околоземное космическое пространство.