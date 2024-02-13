В 288 километрах от Перми построят единственный на Урале буддистский храм

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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В поселке Косья Свердловской области началось строительство нового буддистского храма Зеленой тары на Урале. Он будет располагаться в 288 км от Перми, на территории общины Шедруб Линг — неподалеку от прежде снесенного храма на вершине горы Качканар.
Проект храма получил разрешение на строительство. Для размещения объекта выделен участок религиозного значения у подножия горы Качканар. Там же находятся буддистские ступы и статуя Будды, построенные общиной Шедруб Линг и волонтерами. Информация об этом появилась в сообществе «Сохраним Тибет» во ВКонтакте.
«Здание храма Зеленой Тары будет двухэтажным, его общая площадь составит 320 кв. м. На первом этаже храма будет устроен вместительный зал для буддийской практики, на втором этаже расположатся библиотека буддийской литературы, а также мастерские по изготовлению ца-ца и тханкописи», — пишет сообщество.
Возведен храм будет силами подрядчиков, буддистов и волонтеров. Поддержать проект можно финансово, сделать пожертвование. Все подробности размещены в официальном паблике буддистской общины «Шедруб Линг».
Здание сооружения станет местом притяжения паломников и духовно-просветительским центром. Ранее сообщалось, на территории Пермского края, в селе Хохловка, впервые открылся буддийский ретритный центр. Создателем проекта стал монах Аджан Лугмопа, экс-глава снесенного на Качканаре монастыря.
Первым буддийским монастырем на Урале был Шедруб Линг, однако решением Качканарского городского суда было принято решение демонтировать религиозное сооружение, так как монастырь располагался на владениях промышленников.