В 288 километрах от Перми построят единственный на Урале буддистский храм

Здание сооружения станет местом притяжения паломников и духовно-просветительским центром. Ранее сообщалось, на территории Пермского края, в селе Хохловка, впервые открылся буддийский ретритный центр. Создателем проекта стал монах Аджан Лугмопа, экс-глава снесенного на Качканаре монастыря.



Первым буддийским монастырем на Урале был Шедруб Линг, однако решением Качканарского городского суда было принято решение демонтировать религиозное сооружение, так как монастырь располагался на владениях промышленников.