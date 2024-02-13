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В Госдуме предложили обеспечить автомобилями инвалидов боевых действий

13 февраля 2024, 12:10
Члены комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов и Михаил Терентьев, председатель Всероссийского общества инвалидов (ВОИ), подали предложение о предоставлении автомобилей ветеранам Великой Отечественной войны и участникам боевых действий.

Официальные документы с объяснениями и проектом закона уже направлены в правительство для официального рассмотрения, пишет RT.

Проект закона предлагает изменить статью 14 федерального закона «О ветеранах» с целью предоставления автомобилей ветеранам и участникам боевых действий при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к вождению.

Предоставленный автомобиль может использоваться как специальное средство передвижения, что создаст дополнительные условия доступности инфраструктуры для этих людей.

Нилов отметил, что идея законопроекта возникла после его поездки на АвтоВАЗ, где он ознакомился с переоборудованием автомобилей для инвалидов. Сейчас большинство инвалидов вынуждены оплачивать это переоборудование и сам автомобиль из своего кармана, хотя специальные автомобили очень востребованы. Это требование было высказано неоднократно на встречах с ветеранами.

Предусматривается также использование этих транспортных средств для предпринимательской деятельности, такой как такси, доставка грузов и волонтёрская работа.

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