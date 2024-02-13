В Госдуме предложили обеспечить автомобилями инвалидов боевых действий

Нилов отметил, что идея законопроекта возникла после его поездки на АвтоВАЗ, где он ознакомился с переоборудованием автомобилей для инвалидов. Сейчас большинство инвалидов вынуждены оплачивать это переоборудование и сам автомобиль из своего кармана, хотя специальные автомобили очень востребованы. Это требование было высказано неоднократно на встречах с ветеранами.