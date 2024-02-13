В Минздраве Кузбасса прокомментировали ситуацию с ОРВИ

Виталий Херасков пояснил, что по Кузбассу «ходит» типичный вирус сезонного гриппа. Кроме того, он отметил, что при продолжительном кашле в текущем году медики проверяли пациентов на коклюш, поскольку выросла заболеваемость коклюшем.