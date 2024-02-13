В одном из городов Прикамья аптеки оштрафованы за низкую антитеррористическую защиту

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
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Updated Сегодня, 13:57
Чусовская городская прокуратура выявила нарушения законодательства об антитеррористической защищенности объектов, относящихся к сфере деятельности минздрава РФ. Об этом сообщают в краевой прокуратуре.
Оказалось, что три аптеки на территории округа не оформили акты обследования, категорирования, а также паспорта безопасности на соответствующие объекты.
Руководителям учреждений внесены представления, которые удовлетворены, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Юридические лица привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.35 КоАП РФ (нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)), назначены штрафы 50 тыс. рублей каждому.